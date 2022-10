Campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, Everton Ribeiro atualiza gaveta de medalhas

Com uma das carreiras mais vitoriosas entre os jogadores em atividade no futebol brasileiro, o meia Everton Ribeiro revelou como organiza as medalhas que conquistou na carreira. Em uma postagem na sua conta no Instagram, o meia do Flamengo colocou a mais nova conquista numa gaveta impressionante que mantém em casa, na qual guarda cada uma das medalhas que tem como jogador profissional.

O jogador aparece no vídeo colocando na gaveta a medalha de campeão da Copa do Brasil de 2022, conquistada na última quarta-feira, diante do Corinthians, no Maracanã. Ao todo, Ribeiro conquistou nada menos que dez títulos com a camisa do Flamengo: Copa Libertadores da América (2019), Recopa Sul-Americana (2020), Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), Copa do Brasil (2022), Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e Campeonato Carioca (2019, 2020 e 2021).