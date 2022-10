Homenagem ao Dia do Dentista e a chegada da especialista em tratamento de bruxismo e ATM

Sandra Alab Ruiz corujando seu pimpolho Enrique pelo seu aniversário ocorrido dia 25 de outubro.

Lucia Gabriel girou o calendário de vida terrena dia 24. Mulher forte, aguerrida e atleta de corrida.

Bênçãos, saúde, amor, paz e vitórias, querida!

Auricélio Cunha e sua Zayra Ayache receberam o piloto da Gol Linha Aéreas, Cid Ayache e amigos também pilotos em sua casa no último sábado para uma deliciosa feijoada, regada a pagode, samba de raiz e muita alegria.

Eu e o homenageado Cid e Zayra Ayache na Feijoada perfeita de sábado.

O que nos impulsiona ao longo da vida é a necessidade, dirão alguns. Outros, com visão mais aguçada, dirão que o que nos faz caminhar é o sonho. Contudo, sabemos o quanto é difícil mantê-lo vivo ao longo da existência. Marli da Silva nunca desistiu. Ela é diarista, 63 anos, moradora de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Formou-se em culinária com especialidade em pratos franceses e confeitaria. Desistir é para os fracos!

A escritora e presidente da AJEB-AC (Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, seção Acre), Edir Marques realizou uma roda de conversa sobre o “Outubro Rosa” na loja Iris Tavares. A ex-candidata ao senado pelo PT-AC Nazaré Araújo foi uma das convidadas.

Cristina Fortunato mostra o que é dizer “samba no pé” na Feijoada de Luiz Theodoro no próximo dia 6 de novembro no Afa Jardim.

O dia 25 de outubro é dedicado aos dentistas brasileiros responsáveis pelos cuidados com a saúde bucal, prevenção de doenças que podem afetar os dentes, boca e todo o corpo humano.

Através do casal José Américo Gonçalves Fagundes e Lenilda Oliveira, a coluna homenageia todos os demais profissionais. Ele é ortodontista especialista em implantodontia e ela cirurgiã dentista especializada odontopediatria, ambos atendem na CLIMPE. Na foto com os dois filhos em evento familiar.

José Cielo Freitas com a filha Isabel em seu aniversário ocorrido dia 24. Parabéns a princesa pelos seus 6 aninhos.

Brasil colonizado, miscigenado e a luta Nazista X Comunista

Penso que o fascismo está fundamentado na exaltação dos preconceitos da classe média, meio em que o nazismo é supersticioso em seus discursos sobre a raça, um sentimento muito mais do que um conceito; o integralismo é diferente, trata-se de uma política de defesa da classe média contra a ideia de ascensão.

A diferença é que no Brasil o nazismo não tem futuro algum e o fascismo é infeliz por natureza, não tem a mínima chance de vingar, a gente é misturado, em cada cara você vê o que você não notou no outro, o brasileiro é bem atípico.

Sem encontrar sustentação nem no fascismo nem no nazismo, os camisas-verdes voltam-se para si mesmo com a intenção de desafiar os “comunistas brasileiros”, que é com os quais a luta promete felicidade, quem sabe uma síntese superior, que se alcança na prática do enfrentamento e na medida em que penetramos a realidade dos costumes do nosso país.

O comunismo brasileiro trabalha o conceito de raça a partir da ideia de ascensão, vamos da luta pelo direito ao desenvolvimento da personalidade, eliminar a superstição em torno do sangue e ficar com a magia da palavra, descobre o princípio da vida e amplia as classes médias para aproximá-las do povo.

Promete que o pobre ascenderá para compartilhar os valores que substancializam a democracia e acabar com o conservadorismo preconceituoso, meramente racista.

Ensinam aos nossos meninos e às nossas meninas que eles podem ser o que eles quiserem, orientando as escolhas para aquilo em que revelam talento e aptidão, acreditam que definem a profissão levando em consideração o trabalho valorizado pelo conhecimento, não pelo preconceito que se reduz ao privilégio.

No fim de semana li um artigo em que um professor de alemão dizia que a Alemanha das guerras deu origem a uma controvérsia, que terminou dividindo o país entre os nazistas e aqueles que lutavam contra Hitler; ele lembrou que Thomas Mann havia sido taxativo, que não havia outra Alemanha, que a Alemanha era uma só e muitos alemães estavam sendo ludibriados.

A conclusão pergunta se no Brasil acontecia algo parecido que acabava dividindo as famílias entre os mais exaltados e os mais conscienciosos; eu particularmente não acho que a questão seja controversa, é uma questão que envolve um e outro para misturá-los, sem precisar fazer confusão.

Beth Passos

Jornalista

*O colégio Meta abriu matrículas para o ano letivo de 2023. A instituição com 44 anos educando crianças está com várias opções de aprendizado que agregam valores inestimáveis. Evite correria de última hora e garanta logo a vaga do seu pequeno (a) na sede do colégio, localizada no bairro Abrahão Alab.

*O Rio Branco contará com uma profissional especializada em tratamento de bruxismo e ATM.

A partir do dia 31 de outubro, a Dra. Adriana Pacheco atenderá na clínica Camoa como Consultora em Movimentação Articular Orofacial.

O bruxismo é um problema que afeta cerca de 25% da população mundial. O distúrbio gera desgaste dos dentes, dor de cabeça, enxaqueca, zumbido no ouvido e mau hálito.

*A coluna lamenta a perda da atuante colega do colunismo social de Rondônia, Berta Zuleika. Tive o prazer de ser recebida e acolhida com carinho em uma de suas concorridas Feijoadas na cidade de Porto Velho.

Era irmã da empresária Zú Oliveira.

*Nunca estivemos em um abismo tão profundo e perigoso. Estamos entre a Liberdade ou IMPOSIÇÃO por tiranos com sede de poder. A justiça no Brasil não é mais cega!

*A profecia do saudoso Dr. Enéas Carneiro está prestes a se realizar. Os momentos de turbulência aumentarão ainda mais, tudo isso faz parte do processo de liberação.

*Bom seria se não precisássemos de partidos. Que fôssemos inteiros, unidos num só propósito de levar o nosso país avante, pela grandiosidade territorial, pelos recursos naturais e por tantos outros motivos que muitos sabem.

Que possamos ser um BRASIL feito por todos nós, não partidos. Responsáveis. Inteiros e juntos pela defesa da pátria que é nossa.

*Atualmente o Brasil está me fazendo acreditar que existe umbral (e é aqui).

*Tenho, cada vez mais, medo de gente. O “serumano” é o mais perverso e – obviamente – ingrato, dentre todas as criaturas.

*É bem conhecida a parábola da Síndrome do Sapo Fervido. Consta que, se colocarmos água numa panela e um sapo e levarmos ao fogo, o sapo não percebe e morre fervido (se ajusta à temperatura).

No entanto, se jogarmos o sapo em uma panela com água quente, o sapo percebe e pula fora. Ou seja, sai chamuscado, mas não morre. É assim que as ditaduras se instalam. Sutilmente!

*Não existe liberdade de expressão plena. Isso nunca existiu, pois, atos de fala têm consequências. Um Estado democrático de direito pressupõe mecanismos de accountability quando mentiras são disseminadas com intenções de benefício político. Isso atrapalha o processo eleitoral através da manipulação da opinião pública em torno de calúnias.

Não existe liberdade de calúnia. Calúnia é crime. Assim como racismo e LGBTfobia. A expressão só é “livre” na medida em que se respeita as leis vigentes e sua hierarquia. Tudo tem limites.

Pense bem na hora de votar!!!

Como enriquecer vendendo burros mortos

Uma jovem bonita chamada Lolita, foi para o campo e comprou um burro a um velho fazendeiro por 500 euros. O fazendeiro concordou em entregar-lhe o burro no dia seguinte. Mas aconteceu um imprevisto e, nessa noite o animal morreu.

Quando a Lolita voltou para levar o burro, o velho disse-lhe:

– Desculpe Lolita, mas tenho más notícias para lhe dar. É que o burro morreu.

– Bem, disse a Lolita, então devolva-me o meu dinheiro.

– Não posso. Já o gastei Lolita.

– Bem, não importa, me dê o burro.

– E para quê? Perguntou o velho, o que é que você vai fazer com ele?

– “Vou sortear”, respondeu a Lolita.

– Você está louca? Como vai sortear um burro morto?

– É, eu não vou contar para ninguém que o ele está morto, é claro. Um mês depois desse evento, o fazendeiro encontrou a Lolita e perguntou-lhe:

– Então o que é que aconteceu ao burro? – Como lhe disse, sorteei-o. Vendi 500 números a 20 euros cada e ganhei 10.000 euros

– E ninguém reclamou?

– Perguntou o velho.

– Apenas o vencedor – disse a Lolita. Mas eu devolvi os 20 euros para ele.

Lolita cresceu e virou política. Chegou a deputada, depois foi ministra e voltou a ser deputada, e da mesma forma, usava o dinheiro público e, esse dinheiro foi parar aos seus bolsos!!!

E todos sabemos como…!!!

Uma mulher que durante a vida nunca trabalhou nem fez nada de produtivo, agora está muito rica porque encontrou muitos “burros mortos” pelo caminho, e os sorteou para muitos ingénuos.

O incrível desta história é que ela continua a encontrar muitos burros para continuar a ser deputada.

George Orwel, escreveu: – “ Um povo que escolhe corruptos, inúteis, cínicos e traidores, não é vítima, É CUMPLICE”.

(Desconheço a autoria)