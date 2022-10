Os ingressos a R$ 400 no Setor Sul se devem pelo valor acordado pelas diretorias de Corinthians e Flamengo para a torcida visitante. Pela lei, não se pode cobrar diferentes valores no mesmo setor. Mas, pela capacidade, as entradas para o Sul (onde também fica a visitante) esgotam já nas vendas do Fiel Torcedor, que poderá pagar R$ 38,50.