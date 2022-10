Deputada mais bem votada do Acre, Socorro Neri agradece por vitória nas urnas

“Estou com meu coração transbordando de gratidão”, com esta frase a deputada federal eleita neste último domingo (2), Socorro Neri, iniciou a sua primeira declaração nas redes sociais após o primeiro turno das eleições.

Na noite deste domingo ela também subiu ao palanque do governador Gladson Cameli para agradecer pela vitória como a mais bem votada deputada federal do estado. “Gladson se mostrou gigante na pandemia e agora nestas eleições vi mais um gigante. Ele mostra muita forma e merece mais esse voto de confiança”, falou enquanto agradecia aos eleitores presentes.

“Tenho certeza que neste momento, minha mãe, professora Adelaide Neri, que já representou o Acre no Congresso Nacional, está abençoando este novo ciclo que se inicia em minha vida e que só foi possível graças aos 25.842 votos que me fizeram a deputada federal mais bem votada do Acre nesta eleição”, disse.

Socorro Neri reafirmou nas redes sociais que não fez uma campanha com promessas, “mas com compromissos com o povo acreano, e me empenharei durante os próximos 4 anos para honrar cada voto que recebi neste domingo”.

Ela finalizou dizendo o mandato é de todos os acreanos. “Inclusive dos que não votaram em mim, mas que precisam ser respeitados e atendidos com mais investimentos na educação, na saúde, na cultura, na agricultura familiar, na industrialização e em todos os setores e serviços essenciais que cabem ao Estado oferecer”, finalizou novamente fazendo a apresentação: Meu nome é Socorro Neri e agora sou a sua deputada federal!

