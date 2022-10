Deracre executa implantação de lombadas nos km 35 e 36 da AC-90

Nesta semana, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), executou a construção de duas lombadas nos km 35 e 36 da estrada AC-90, em Rio Branco.

De acordo com o diretor de Operações, Ronan Fonseca, a implantação das lombadas é um pedido da comunidade que foi atendido pelo governo do Estado, por meio do Departamento de Estrada de Rodagens do Acre (Deracre).

“Executamos esse trabalho no intuito dar mais segurança para os condutores que passam diariamente pela estrada”, destacou o diretor.

Para a presidente da Cooperativa Cooper Viva, Rosilene Figueiredo Teles, a ação é essencial devido ao número de acidentes ocorridos no local.

“Fomos ao Deracre pedir a implantação das lombadas devido ao excesso de velocidade nesse local e também do crescente número de acidentes, e o departamento atendeu à solicitação da comunidade e encaminhou uma equipe para executar os trabalhos”, afirmou.