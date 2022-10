“Eleição mais importante da minha vida”, diz Jorge Viana ao comemorar vitória de Lula

O ex-candidato ao governo do Acre pelo PT, Jorge Viana, não compareceu à comemoração na sede do partido em Rio Branco ao fim da apuração dos votos do segundo turno neste domingo (30), onde a militância e outras lideranças do partido comemoraram a vitória do petista.

Mas nas redes sociais ele publicou uma foto ao lado do Lula. Agradecendo ao Nordeste pela votação expressiva no futuro presidente do Brasil, Jorge disse que a vitória é também da democracia.

“Nunca imaginei ter o privilégio de viver esses tempos tão complexos. Essa foi a eleição mais importante da minha vida”, escreveu na legenda.

Jorge repetiu o discurso que tem feito durante a campanha do petista sobre a pacificação do país. “Conheço bem o presidente eleito e sei do seu compromisso com os mais necessitados e com essa terra. Acredito que pacificará nosso povo, nosso país e trabalhará novamente pra fazer o Brasil grande e próspero. Parabéns presidente, Lula. Que Deus bendiga sua nova jornada na presidência do nosso Brasil”, finalizou.