Em Rio Branco, grupo de teatro faz rifa para montagem da peça Romeu e Julieta

O grupo Teatro Candeeiro realiza uma rifa para custear a montagem da peça Romeu e Julieta, de William Shakespeare, prevista para estrear em abril de 2023. A montagem iniciou em outubro de 2022, sem recursos públicos.

Para arrecadar dinheiro e custear a montagem, o grupo decidiu promover uma rifa no valor de R$7,00 e o prêmio será de R$400,00, doado para o grupo pelo Recanto Food&Beer. Para adquirir a rifa é através do Instagram do Teatro Candeeiro ou através do WhatsApp.

“Romeu e Julieta são o casal mais conhecido do mundo e uma das peças mais representadas de Shakespeare, nós do Candeeiro temos o prazer de dizer que esta montagem é inédita, sendo a primeira feita em Rio Branco. Convidamos toda a comunidade a apoiar este projeto comprando nossas rifas, além de ajudar um projeto cultural você também concorre ao prêmio em dinheiro”, explica Jaqueline Chagas, uma das integrantes do Candeeiro.