Festival Literário promove lançamento de 12 livros de jovens autores acreanos; veja programação

Com uma programação de uma semana com eventos em escolas e espaços culturais de Rio Branco, a Academia de Letras Juvenil Acreana realiza o Festival Literário a partir do dia 25 de outubro, com encerramento no dia 29, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), com o lançamento de 12 livros de jovens escritores acreanos.

O projeto foi aprovado em um edital da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). O objetivo da ação é divulgar e incentivar a escrita jovem no estado a fim de fomentar a cultura e a educação.

A realização do 1º Festival Literário de Jovens Escritores pretende inserir no mercado editorial jovens residentes no Estado do Acre, por meio da intervenção artístico-cultural e da realização do Concurso Juvenal Antunes de Poesia, como parte integrante do festival, que se consolida como maior ação sociocultural na inserção de jovens como autores.

Com a publicação de 12 obras literárias, o Festival estimula a leitura e a produção literária, além de contar com a participação de pesquisadores, professores, jornalistas e escritores do Acre.

Como parte integrante do festival, acontece também o Concurso Juvenal Antunes de Poesia, voltado a poetas jovens e adultos residentes no estado do Acre, que receberão premiação em dinheiro, troféus e diplomas. A cerimônia de premiação ocorre conjuntamente com a semana do festival, em Rio Branco. A organização espera um público de, aproximadamente, 1.200 pessoas, entre participantes diretos e indiretos do concurso de poesia, participantes diretos e indiretos do festival.

Confira a programação da Semana Literária:

CRONOGRAMA:

DIA 25/10

Mesa-redonda Representatividade na Literatura (autores LGBT, negros, indígenas, mulheres etc);

Oficina de Slam e Poesia Marginal;

Apresentações artísticas (teatro);

Roda-de-conversa sobre Literatura Feminista.

Local: Sala do Centro de Convenções UFAC

DIA 26/10

Oficina de Música e Literatura; Apresentações artísticas (poesia e Música)

Local: Biblioteca Maestro Sandoval (Escola de Música) (não confirmou)

Mesa-redonda A Valorização do Escritor na Amazônia; Apresentações artísticas (poesia);

Local: Cine Teatro Recreio

DIA 27/10

Mesa-redonda Desenvolvimento Intelectual do Aluno Identificado com Altas Habilidades/Superdotação em Produção Textual e os Métodos para Potencialização desse Estudante; · Oficina de Ficção a partir de RPG.

Local: NAAH/S – Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação

Exibição do filme Capitães da Areia;

Roda-de-conversa Literatura e Política: A Palavra como Denúncia;

Apresentações artísticas (música)

Local: Cine Teatro Recreio

DIA 28/10

Mesa-redonda O Protagonismo Jovem na Cultura e na Arte;

Roda-de-conversa Escrita em Conjunto;

Oficina de Criação Literária em Poesia;

Oficina de Tirinhas com Jailan

Apresentações artísticas (contação de histórias);

DIA 29/10

Lançamento dos livros; · Sessão de autógrafos coletiva com a interação do público presente; · Cerimônia de Premiação e Homenagem aos 20 finalistas do Concurso Juvenal Antunes de Poesia; · Posse dos novos membros.

Local: Anfiteatro da UFAC

Horário: 19h às 22h

Sinopses

A Face Oculta dos Versos – George Luan

É um livro que contém versos que buscam, de formas diversas, se aprofundarem na essência de cada ser. Desde o ganho do amor até a sua perda. Desde a falta, quanto o excesso de fé. Para pôr a prova o equilíbrio emocional, que muitos perdem a cada dia, o livro A Face Oculta dos Versos é uma forma de o fortalecer.

Alicerces – Eduarda Hadad

Alicerces vai retratar parte da vida adolescente, os alicerces da vida, as bases: família, amor, religião e autoaceitação.

I’m worse at what I do best

And for this gift, I feel blessed.

– Kurt Cobain

As Cores do Poeta – Celine Amorim

Não somente como título da obra e do poema nela presente, As cores do poeta propicia, consoante ao seu objetivo e fundamento, o fascínio de um indivíduo pela arte das letras e suas nuances. Esta coletânea traz alguns tantos poemas escritos nos últimos três anos, buscando transmitir aos leitores seus pensamentos, sinestesias e personificações através dos versos, também como forma de imortalizar sua paixão e expandi-la.

Asas de Mármore – Alessandro Silva

“O homem não pode se reconstruir sem sofrimentos, pois ele é ao mesmo tempo mármore e o escultor”

– Alexis Carrel (Adaptado)

Ave Mulher: Poemas de Dor e Glória – Rayssa Castelo Branco

A palavra guarda o mistério da libertação. O caminho aos anseios, medos e lamentos mais profundos do âmago se guia através da escrita. E por meio deste artifício é possível atravessar a alma e promover o encontro com o próprio eu. E o eu feminino, ofuscado e emudecido por séculos, é também despertado por esse instrumento, que dá vazão às aflições e vitórias carregadas por eras. Ave Mulher: poemas de dor e glória é uma passagem em versos ao resgate da essência selvagem, por vezes apagada à forças insidiosas, que temem o poder da grandeza a que pode alcançar uma mulher. Os entraves impostos desde os tempos imemoriais e o enfrentamento disposto nas diversas expressões do feminino ensejam o fôlego que é preciso para se tornar livre.

Conexões do Tempo – Wellington Vidal e Rafaela Rodrigues

Nesta obra, as poesias foram escritas e sentidas com o tempo. Cada um de nós buscou sua própria conexão, seja com uma paixão, uma desilusão, com os sentimentos mais sombrios, como a ansiedade, a solidão, e com o universo, entre seus astros mais fantásticos. Ao longo da vida, todos nós somos conectados com algo e, de forma simples, mas em sintonia, essa conexão foi transformada em poesias.

De Fio a Fio – Sarah Cristina

De fio a fio simboliza todo o trajeto que, pouco a pouco, percorri para conseguir me moldar como poetisa. Admiro a poesia, pois sem ela, com certeza, explodiria. Utilizo-a para me expressar. Não quero que a enxerguem como algo imutável, preso apenas a uma simples interpretação e significado. Cada poema pode ser lido de uma maneira diferente, dependendo de seu estado emocional. Esta obra não possui um tema específico, mas o público alvo é você. Ela vai contar a minha história, alguns acontecimentos são reais e outros não, cabe a você descobrir. Dito isso, desejo que se aconchegue em sua cama, cadeira, sofá ou até nos braços de alguém e desfrute o meu mundo.

O que o Amor nos Trouxe – Manoella Dantas

O que o amor nos trouxe? é uma coletânea de poemas que relembra quase todo tipo de amor: amor entre cônjuges, entre uma família, entre amigos, amor próprio, um amor sofrido, um amor esquecido, um amor traído, um amor impossível. Só não sobre todos os tipos de amor, pois sempre existe um novo.

Piegas – Jailan Souza

em que há pieguice, sentimentalismo extremo.

que ou quem é ridiculamente sentimental.

que ou quem se embaraça com pequenas coisas.

Orvalho: Lágrimas da Rosa

A obra, na sua totalidade, busca uma firmeza constante no sentido de comunicar sentimentos, experiências e devaneios sóbrios que permanecem inquietos na consciência da escritora acreana Deusa Maria. A forma livre e diversificada dos textos evidencia uma carga de referências da autora que organiza seus pensamentos textuais de maneira prática, aproximando do seu “Eu Superior”, técnicas da poesia moderna, e até mesmo passeia de forma livre pela poesia-práxis, que adota a palavra como um organismo vivo, mutável e lírico. Poemas como (A)MAR, Mutação, Fragmentos e Deusa Avó evidenciam a pluralidade, tornando o conjunto da obra dinâmico e necessário para os dias atuais.

Poesia Oceana – Hellen Lirtêz

Lembro-me das aulas de geografia às quartas-feiras, em que o professor dizia que as águas dos mares é a maior viajante da terra, pois sua água evapora e vira chuva. Uma chuva que sai da China para cair no Brasil. A água talvez seja o elemento mais mutante que exista, por estar em constante processo de mudança. A encontramos em nós. Somos 70% água, ela está presente de maneira anatômica e física. Está nos beijos que damos, no suor que produzimos, nas lágrimas salgadas que derramamos. Toda essa capacidade é a prova de que cada um de nós carrega um oceano particular.

Sinais: o Despertar – Mariana Ravena

Oráculo é o único ser capaz de controlar e saber tudo na Terra, ele tem a missão de reunir os sinais sensíveis deixados por Deus, seres provindos de diversas origens, com diferentes crenças e segredos, seres tão distintos que seria inevitável conflitos entre eles. Todavia, eles precisarão resolver suas diferenças para que juntos consigam desvendar o mistério de um poder que paira sobre o planeta e adoece a terra e todos os seres que nela habitam. Repleto de suspense, aventura e imerso na magia, em um espaço entre terras, sem lei, e sem reis, que só os que acreditam podem encontrá-lo. Sinais: o Despertar captura reflexões sobre a origem do mundo, suas criaturas, crenças e sobre o bem e o mal.