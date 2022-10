Flamengo x Corinthians: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Chegou o dia! Depois do empate em 0 a 0 no jogo de ida, em São Paulo, Flamengo e Corinthians voltam a campo nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, para a finalíssima da Copa do Brasil. Quem vencer fica com a taça e o prêmio de R$ 60 milhões. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis. O ge acompanha todos os lances em tempo real, com vídeos, e faz lives pré e pós-jogo.