Fotojornalista acreano oferta curso de fotografia em Cruzeiro do Sul; veja quem pode participar

Com técnicas para câmera de celular e para câmeras mais profissionais, o curso ofertado pelo fotojornalista Marcos Vicentti abrange aulas teóricas e práticas para o melhor uso desses equipamentos. A nova turma foi anunciada e, desta vez, os moradores de Cruzeiro do Sul poderão participar do curso, nos dias 5 e 6 de novembro.

Na região do Juruá, Marcos Vicentti já realizou outras edições do curso, que desta vez, acontecerá no Auditório do Sebrae, com 16 horas de aulas práticas e 4 horas de mentorias. Para participar, os interessados devem ter acima de 14 anos, se inscrever por meio do WhatsApp (68) 98123- 4912 e fazer o investimento no valor de R$300,00, que pode ser parcelado no cartão de crédito ou à vista.

Segundo o fotógrafo, para participar é necessário que os alunos tenham um celular com câmera ou um equipamento profissional, visto que o curso é direcionado para os dois tipos de aparelhos. “Hoje nosso telefone celular tem várias funções que a gente não conhece e podemos aproveitar da melhor forma possível”, explica Marcos.

Como a maior parte da carga-horária do curso é prática, o número de vagas são limitadas, apenas para 25 pessoas, mas não há restrições para os participantes, visto que o curso é direcionado para acadêmicos, iniciantes na fotografia e empreendedores.

“Eu considero um curso avançado, porque muitos cursos básicos não trabalham algumas técnicas e ferramentas. Eu explico da melhor forma possível como dominar o equipamento. É um curso amplo”, acrescenta.