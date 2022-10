Governo convoca mais de 200 aprovados no concurso dos Bombeiros; VEJA LISTA

O governador Gladson Cameli lançou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (24) a convocação de 249 aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros no Acre.

O Curso de Formação será realizado sob a Coordenação da Diretoria de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar, localizado no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça Francisco Mangabeira (CIEPS), regular-se-á pelo Plano de Curso, pelas normas e diretrizes da respectiva Instituição de Ensino, assim como pelas demais normas complementares e editalícias que vierem a ser publicadas.

O intensivo terá a duração mínima de 1.600 horas/aula, exigindo-se do aluno tempo integral com frequência obrigatória e dedicação exclusiva. A nota mínima final de aprovação para cada disciplina será de 7,00 pontos.

O aluno regularmente matriculado, durante o Curso de Formação, fará jus a uma remuneração bruta, no valor de R$ 4.344,22 (quatro mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Para a matrícula, o candidato convocado deverá comparecer no período de 31 de outubro a 04 de novembro de 2022, das 7h às 13h, na Diretoria de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar, localizada no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa de Segurança e Justiça Francisco Mangabeira-CIEPS, situado na Via Verde, BR 364, Km 2, Jardim Europa, Rio Branco/AC.

VEJA LISTA: