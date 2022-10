Imperador Galvez sai na frente, mas leva a virada do Tourão do Humaitá: 2 a 1

Humaitá e Galvez (sub-20) fizeram na tarde desta quinta-feira (20), no Campo B da Federação de Futebol do Acre (FFAC), jogo-amistoso visando suas participações em competições nacionais.

Com o gramado pesado pelas chuvas que caíram no período da tarde na cidade de Rio Branco, o Tourão do Humaitá venceu, de virada, o Imperador Galvez por 2 a 1. Os dois gols da partida foram marcados ainda no primeiro tempo. Glauber ariscou um belo chute de meia distância e pegou o goleiro Tião adiantado para abrir o placar. O Tourão respondeu nos minutos finais e conseguiu a virada com gols de Matheus Damasceno e Felipinho.

Com estreia na Copa Verde agendada para o próximo dia 28 de outubro, no estádio Florestão, contra o Náutico-RR, o Tourão do Humaitá iniciou a partida com a seguinte formação: Tião, Matheus Damasceno, Diego, Douglas, Léo; Weverton, Luiz Henrique, Ancelmo, Felipe, Índio e Alesson.

O técnico Kinho Brito, da equipe imperialista, analisou de forma positiva a movimentação. “Foi uma excelente movimentação para avaliarmos individualmente e coletivamente nossos atletas.

Humaitá e Rio Branco insatisfeitos com a proposta de repasse do Governo

No meio de semana, os dirigentes do Humaitá e Rio Branco criticaram o formato da partilha de ajuda aos clubes profissionais que está sendo desenhada pelo Governo do Estado. O presidente estrelado Valdemar Neto comentou ao Blog do Chico Pontes que o critério de partilha está totalmente errado e disse ainda que a proposta construída deveria ser amplamente discutida entre os 11 dirigentes de clubes profissionais. Não satisfeito, Neto também criticou o poder municipal que, segundo ele, até agora, não fez nada pelo futebol da Capital.

O presidente do Humaitá, Igor Cotta, em conversa com ge, também achou injusta a forma de como foi partilhado a proposta de pagamento dos recursos aos clubes, principalmente ao seu clube e também a equipe do Rio Branco, times que disputaram nesta temporada a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D.