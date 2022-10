Jornalista se revolta e expõe homem que postou vídeo se masturbando

“Eu mandei mensagem pra ele dizendo que o processaria. Ele disse que mulheres são estupradas e nada é feito. Por que algo aconteceria com ele se masturbando em casa com um vídeo meu?” desabafou Bárbara em seu twitter.

A jornalista compartilhou a conta do abusador e as mensagens trocadas com ele, pedindo para seus seguidores o denunciarem, assim como ela fez.

Após publicar a mensagem do assediador, a jornalista lamentou: “É isso! Mulheres são estupradas e nada acontece. Porque eu, no conforto da minha casa, molestando você, vai acontecer alguma coisa? Esse é o tuíte do dia”.

Bárbara finalizou o desabafo dizendo não querer ter que “ser forte” novamente. Vale lembrar que a mesma já relatou ter sido vítima de uma tentativa de dopagem em um carro de aplicativo, em agosto.