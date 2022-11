Jovem é vítima de tentativa de homicídio na Baixada da Sobral em Rio Branco

O jovem Matheus Henrique Santos de Oliveira, 19 anos, foi ferido a tiros na tarde desta segunda-feira (31), na Travessa São João, no bairro Bahia Nova, na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Matheus estava na própria residência quando resolveu sair de casa usando sua bicicleta e avisou à mãe dele que logo voltava. Após alguns minutos, o jovem voltou correndo já ferido a tiros, sendo que um atingiu o abdômen e outro o braço esquerdo da vítima. A mãe dele prestou os primeiros socorros tentando estancar o sangue e acionou a polícia e ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou um ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos a Matheus, que depois de ser atendido, foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

Policiais militares do 2° Batalhão também estiveram no local, colheram informações do criminoso e realizaram ronda na região, mas não tiveram êxito em prender os autores do crime.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado por agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).