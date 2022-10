Marcia agradece votos e diz que sua missão de lavantar o nome de Deus foi cumprida

O Partido Liberal no Acre realizou uma reunião com candidatos eleitos e não-eleitos para tratar sobre o futuro da sigla no Acre e as estratégias para o segundo turno das eleições presidenciais.

O encontro ocorre na manhã desta quinta-feira (6), no escritório da professora Marcia Bittar, em Rio Branco.

O presidente estadual do partido destacou o fortalecimento da sigla com o resultado do pleito, mesmo sem eleger Márcia Bittar para o Senado. “Uma guerreira que atravessou todas as adversidades, traições e conquistou mais de 42 mil votos”, pontuou Edson.

Siqueira afirmou ainda que agora o objetivo do partido é reeleger Bolsonaro. “Agora a nossa meta é passar de 80% de votos pro Bolsonaro aqui no Acre, é o mínimo que podemos fazer pelo nosso presidente”.

Afonso Henrique, um dos dois deputados estaduais eleitos da sigla destacou as difícil das eleições, mas afirmou

“Uma campanha que não hoje fácil principalmente para nossa senadora que passou pro perseguições, mas foi tudo como Deus quis. Tivemos votos mais que suficientes para eleger três, mas a lei só nos deixou eleger dois e reconhecemos o compromisso por cada um. Agora nosso foco é eleger Bolsonaro. Precisamos pensar que a eleição dele vai fortalecer nosso partido e por isso vamos dar nosso 100% para reeleger ele”.

Márcia Bittar agradeceu os votos recebidos apesar das adversidades que disse ter enfrentado para se manter candidata ao Senado.

“Comecei a campanha sozinha com 15% e finalizei com 9 por falta de estrutura, mas claro que ficamos tristes, pensativos, refletindo onde errou, mas o resultado final foi um saldo muito positivo com a honra de estar onde estou, com as pessoas que estou, num ato heroico que o Márcio fez de sair candidato para defender minha candidatura colocando o seu capital político que é a coisa mais importante que um candidato tem. Além da sua valentia para defender a família e a recompensa dele vem do alto”.

Márcia disse que apesar dos resultados das urnas, sua missão foi cumprida. “A minha missão de levantar o nome de Deus, da família e resgatar valores foi cumprida. Tudo que aconteceu comigo e minha família que ficou praticamente nua no meio da rua e isso causou um desrespeito, invasão de privacidade, inventaram história e eu decidi não me defender para que as pessoas vissem, convivendo comigo o que de fato sou e assim aconteceu”.

Ela finalizou pedindo votos para Bolsonaro. “A gente não vai fazer diferença nenhuma no cenário nacional, mas temos que manter nossa unidade e essas eleições mostraram que família dividida perde eleição, a gente sabe quem não vestiu a camisa”.