Ménage e violência: Bimbi teria agredido mulher após recusar sexo a três sem camisinha, diz site

A polêmica envolvendo o nome do modelo acreano Marcelo Bimbi ganha novos capítulos contados pelo site paraense O Liberal.

De acordo com o portal, um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), localizada no bairro do Marco, na madrugada desta terça-feira (25). Ele detalha a agressão sofrida por uma vítima que preferiu não ser identificada. Uma mulher contou que um dos episódios de violência ocorreu após praticar uma ménage com o modelo e uma outra pessoa.

A vítima diz ainda que foi violentada com socos nas costas e puxões de cabelos. O fato teria ocorrido em um hotel de luxo.

O Liberal ainda conta que o acreano Marcelo Bimbi não ficou preso, foi apenas detido para esclarecimentos e logo após foi liberado. No boletim registrado, uma medida protetiva contra o acreano foi requerida.

A coluna Douglas Richer tentou contado na tarde desta terça-feira (25), às 14:38h com o modelo e não teve retorno. O espaço fica aberto para Marcelo ou assessoria do modelo.

