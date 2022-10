MP investiga suposta fraude na emissão de documentos para concurso do ISE no Acre

Um grupo de aprovados no concurso do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) procurou o ContilNet para denunciar que empresas de cursos online estão vendendo certificados para cursos nas áreas necessárias para ingressos nos cargos de nível médio e superior do concurso. Esses certificados agregam pontos aos aprovados.

Uma das empresas é a Instituto de Desenvolvimento e Aprendizagem Itda IDEA, que já foi denunciada com provas da venda de certificados falsos.

Um dos aprovados denunciou o caso ao Ministério Público do Acre e, no último dia 30, o órgão enviou um ofício ao Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, responsável pelo certame, solicitando que envie, no prazo de 10 dias, lista com nome de todos os candidatos que apresentaram certificados emitidos pelo Instituto IDEA, para fins de classificação na prova de títulos, no concurso público junto com os respectivos certificados.

Os aprovados estão apreensivos com a questão, já que pode prejudicá-los e chegaram a registrar um boletim de ocorrências. Eles alegam que o Curso de Formação Profissional, previsto para iniciar em 17 de outubro, vai acabar contemplando alunos que, sem esses certificados que supostamente seriam fraudados, não deveriam estar lá e outros, que poderiam estar, não vão ser contemplados.

Gladson sobre o concurso do ISE

Em entrevista concedida ao ContilNet nesta terça-feira (5), o governador Gladson Cameli disse que na próxima segunda-feira (10) vai convocar representantes de todos as categorias que estão buscando respostas sobre as convocações e que pretende elaborar junto com sua equipe um calendário para apresentar as soluções.

“Minha maior satisfação ia ser convocar todo mundo, se eu pudesse. Mas na próxima segunda-feira vamos conversar com todos”, disse. O equilíbrio financeiro começou a ser reestabelecido, de acordo com o governador Gladson Cameli.

“A saúde financeira do estado está equilibrada. Passei três anos para conseguir isso, mas agora é uma realidade. Não quero aqui me comprometer porque temos que analisar as leis, saber o que é ou não constitucional”, afirmou deixando claro que nos próximos concursos não haverá cadastro de reserva. “Parece que a gente fica brincando com milhares de pessoas. Se os deputados não aprovarem essa decisão, eles que arquem com as consequências”, disse.