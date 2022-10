Na espera do Grêmio, Lukinha segue sua rotina de treinos mirando 2023

Quase duas semanas após brilhar com a camisa do Grêmio-RS na disputa do Torneio Iberleague, o atacante Lukinha, de 7 anos, segue sua rotina de treinos focando a temporada 2023.

No mês passado, o pequeno Davi Lucas de Souza Cruz, após participar de uma peneira, em Rio Branco-AC, orientada pelo observador técnico do Grêmio, Ederson Schwingel, foi selecionado para um período de teste no clube porto-alegrense. A família de Lukinha chegou a fazer uma campanha para arrecadar recursos para a compra de passagens dele e do pai a cidade de Porto Alegre-RS.

Craque mostrou personalidade

Com o DNA do futebol correndo as veias, Lukinha não se intimidou e mostrou muita personalidade e qualidade técnica durante o torneio, tanto que fechou a disputa como craque e artilheiro da competição, com nove gols marcados. O atleta para coroa sua bela participação marcou ainda três gols no Gre-Nal decisivo pela taça de campeão.

De volta ao Acre, o pai de Lukinha, Davi Sousa, comentou que o filho foi aprovado para integrar a base do Grêmio a partir de 2023. A família agora vai aguardar uma proposta oficial do clube gaúcho para uma transferência para o sul do país. A pedido da família, o técnico Artur Oliveira, ex-Porto-POR entre outros clubes, vai intermediar às negociações envolvendo o clube e a família de Lukinha.

O sucesso conquistado durante o período de teste no clube gaúcho rendeu uma homenagem da escolinha de futsal do Furacão, onde Lukinha iniciou os primeiros passos na carreira e dentro das suas possibilidades ele ainda reforça a escolinha durante algumas competições. Numa cerimônia simples, mas bastante animada, o atleta recebeu um certificado dos colegas. O treinador Bruno Melo voltou a exaltar a qualidade técnica de Lukinha e acredita num futuro bem promissor para o jogador.

Futebol entre os livros

Estudante da rede de ensino pública, Lukinha durante três dias da semana divide seu tempo entre os livros e os treinos na Escolinha do Rei Artur. De acordo com o técnico Paulo Roberto Oliveira, o atleta, antes de chegar à escolinha do Rei Artur, treinava com o professor Bruno Melo, da Escolinha do Furacão, onde já havia adquirido alguns fundamentos. “Nosso trabalho para o Lukinha está voltado para o campo e é isso que estávamos fazendo desde ano passado”, pontuou Paulo Roberto Oliveira.