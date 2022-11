Namorado de Eduardo Leite é chamado de ‘primeiro cavalheiro’ no RS

O Rio Grande do Sul terá, pela primeira vez, um primeiro-cavalheiro. É assim que já está sendo chamado na web o médico pediatra capixaba Thalis Bolzan, namorado do governador eleito Eduardo Leite.

Nas redes sociais, vários internautas parabenizaram Thalis pela vitória do namorado, chamando-o de “primeiro cavalheiro do RS”. Os seguidores também pedem a presença do médico na cerimônia de posse de Leite.

O namoro, discreto, já dura pouco mais de dois anos e é mantido à distância, já que o médico, de 30 anos, mora em São Paulo, onde faz especialização em endocrinologia pediátrica na USP.

No início de julho do ano passado, Leite, de 37 anos, falou da sua sexualidade pela primeira vez publicamente no programa “Conversa com Bial”. Mas o casal nunca havia postado foto juntos.

“Estou namorando há 11 meses com um médico do Espírito Santo. Tenho uma enorme admiração e amor por ele. É pediatra, trabalhou em hospital de campanha…”, contou o governador.

“Eu nunca falei sobre um assunto que eu quero trazer pra ti no programa, que tem a ver com a minha vida privada e que não era um assunto até aqui porque se deveria debater mais o que a gente pode fazer na política, e não exatamente o que a gente é ou deixa de ser”, disse Leite ao apresentador Pedro Bial.

Eduardo Leite (PSDB) venceu a disputa contra o deputado federal Onyx Lorenzoni (PL) e foi eleito governador do Rio Grande do Sul para um segundo mandato. O político recebeu 3.687.126 votos (57,12% dos votos válidos), contra 2.767.786 votos (42,88%) de Onyx.