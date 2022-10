Pimenta no Reino: 50% renovada, qual será o rumo da nova Aleac?

Números

As eleições do último domingo (2) trouxeram números interessantes e curiosos para o Acre. Se as vagas acreanas para a Câmara Federal foram renovadas em 100%, o parlamento estadual foi renovado em 50%. Metade da Assembleia Legislativa do Acre, a partir de 2023, será composta por novos rostos.

Composição

Os deputados debutantes a partir de 2023 são Emerson Jarude (MDB), Gilberto Lira (União Brasil), Clodoaldo Rodrigues (Republicanos), Tadeu Hassem (Republicanos), Adailton Cruz (PSB), Drª Michelle Melo (PDT), Afonso Fernandes (PL), Tanizio Sá (MDB), Gene Diniz (Republicanos), Arlenilson Cunha (PL), Pablo Bregense (PSD) e Eduardo Ribeiro (PSD). Já os 12 reeleitos foram: Nicolau Junior (Progressistas), Maria Antônia (Progressistas), Manoel Moraes (Progressistas), André da Droga Vale (Podemos), Pedro Longo (PDT), Tchê (PDT), Fagner Calegário (Podemos), Luiz Gonzaga (PSDB), Whendy Lima (União Brasil), Edvaldo Magalhães (PCdoB), Antonia Sales (MDB) e Chico Viga (PDT).

Apostas

Dentre os nomes novos que vão ocupar as cadeiras da Aleac, destaco sobretudo os vereadores de Rio Branco Emerson Jarude e Michelle Melo e o jovem advogado Eduardo Ribeiro como apostas de mandatos combativos e que vão dar muito o que falar. Para Jarude e Michelle, basta continuarem atuando da mesma forma que já vem fazendo na Câmara Municipal, só agora no parlamento estadual. Já Eduardo, é manter o ritmo de campanha: pé no chão e muito diálogo.

Situação x Oposição

Ao que tudo indica, o governador reeleito Gladson Cameli (Progressistas) deve ter vida fácil na próxima legislatura para conseguir aprovar os projetos do Executivo. A oposição e os independentes, que já eram grupos pequenos, ficaram ainda menores. O PT, por exemplo, que tinha dois deputados (Daniel Zen e Jonas Lima), ficou sem nenhum. De oposição pra valer, aparentemente só veremos Edvaldo Magalhães.

Progressistas

O presidente da Aleac, Nicolau Jr., que já era forte, volta com ainda mais força dessa eleição. Foi o mais votado da história do Acre para deputado estadual. Aliás, o partido de Gladson elegeu três deputados, e todos eles entre os mais votados desse pleito. Na primeira posição Nicolau Junior, que teve 16.636 votos, Maria Antônia na segunda com 10.485 votos e Manoel Moraes em quarto lugar com 8.479 votos. O PP fez algo parecido com o que o MDB fez em 2018, quando elegeu três deputados – Meire Serafim, Antônia Sales e Roberto Duarte -, e os três foram justos os mais votados daquele pleito.

PDT

Se tem um partido que merece destaque nessa eleição para a Aleac é o PDT. O partido, que em 2018 fez apenas um deputado, elegeu quatro nesse pleito e se firmou como a maior bancada da Assembleia. Vale destacar que o partido já vem se movimentando bem há algum tempo, a exemplo da janela partidária, no início deste ano, quando saltou de um para quatro deputados. Mérito sobretudo do deputado Luíz Tchê, principal articulador da sigla no estado.

Lulou

A campanha de Lula (PT) no Acre está programando uma ação de apoio ao ex-presidente para a próxima sexta-feira (7), com início às 16h, no Novo Mercado Velho. “Leve seu carro para adesivar, traga uma blusa (cor clara) para pintar, o tereré ou o isopor para juntos compartilhar. Não esqueça sua bandeira, disposição para conversar, vamos virar votos para o Lula um Brasil de esperança depende da nossa vontade de lutar”, diz um trecho da convocatória.

Encontro

Por falar em Lula, o petista recebeu ontem, em São Paulo, o candidato derrotado ao Governo do Acre, o seu correligionário Jorge Viana. “Acabei de participar da reunião de coordenação da campanha Lula e Alckmin para presidência do Brasil. Esse encontro aqui em São Paulo foi plural e suprapartidário. Essa é a hora de união e de deixar diferenças menores de lado. Esse conflito e os enfrentamentos não levam a lugar nenhum, a não ser um ambiente pior do que já estamos. Queremos reunir as pessoas que já demonstraram seu amor trabalhando pelo país. E é essa força do trabalho que eu espero que prevaleça. Estou nessa luta porque acredito em um Brasil melhor, com as pessoas vivendo melhor, e nosso Acre voltando a ser respeitado no país e orgulhando os acreanos”, disse Viana.

Bolsonaro

Do outro lado da disputa, o lado de Bolsonaro (PL), também teve acreano participando de evento de apoio a sua candidatura. Hoje, em Brasília, a campanha do presidente ofereceu um café da manhã para lideranças de mandato e eleitas da sua base de apoio. Entre os participantes, a senadora Mailza Gomes (PP) e o deputado federal eleito Coronel Ulysses (União).

Questionamento

Um amigo pernambucano e cientista social, assim como eu, me questionou nesta manhã como ficará o diálogo dos parlamentares acreanos com a Presidência em um eventual futuro governo Lula. Entusiasta da política feita no Norte do país, me perguntou: “Como fica a situação aí do Acre com essa nova composição da Câmara? 100% dos eleitos são de partidos da base de Bolsonaro. Mas e se Lula ganhar? São moderados a ponto de abrir um diálogo ou são bolsonaristas ortodoxos?”. Ficou sem resposta.