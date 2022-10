Prefeitura de Rio Branco abre licitação de pregão eletrônico para contratação de empresa

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Educação (Seme), abre licitação de pregão eletrônico 095/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra terceirizada com dedicação exclusiva, para serviços de auxiliar de serviços diversos (braçais, auxiliar de cozinha e auxiliar de depósito) e artífice de serviços gerais, buscando o adequado funcionamento da estrutura administrativa e técnica, necessária ao desenvolvimento de programas e projetos, em atendimento às demandas diárias das diversas atividades desenvolvidas nas unidades escolares do município e prédios administrativos da Secretaria Municipal de Educação. Natureza do Objeto: Outros serviços e compras.

Data de abertura: 07 de novembro de 2022, 09:00.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.