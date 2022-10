Prefeitura de Rio Branco participa do oitavo Fórum Global do pacto de Política Urbana de Milão

A cidade das artes, no Rio de Janeiro, sedia o 8º fórum Global do pacto de Política Urbana de Milão onde representantes do mundo todo debatem soluções para políticas públicas e sistemas alimentares, pela primeira vez, na América do Sul.

O tema principal do fórum é “comida para nutrir a justiça climática: soluções alimentares urbanas para um mundo mais justo”.

O pacto de Milão estimula a troca de ideias e de sugestões sobre como abordar concretamente problemas comuns relacionados à alimentação. A iniciativa criou uma rede de cidades comprometidas com o desenvolvimento e a implementação de sistemas alimentares sustentáveis.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, abriu o evento falando de sua importância e que o Rio vem realizando ações que vão da produção aos acesso a dietas e hábitos nutritivos, com a produção agroecológica, programas de alimentação escolar e cadeias alimentares curtas.

“Para garantir uma nutrição saudável e adequada para as crianças disponibilizamos uso de alimentos variados seguros, que respeitem a cultura e que promovam a formação de hábitos alimentares saudáveis, com pouca ou nenhuma utilização de agrotóxicos.”

A vice-prefeita de Rio Branco Marfisa Galvão está no evento, acompanhada da Chefe da Divisão de Segurança Alimentar do restaurante popular, Sergiane Costa.

“Esses debates são importantes. Nós temos o papel crucial na transformação dos sistemas alimentares. O direito de alimentar-se com dignidade é um direito humano internacional.”, concluiu a vice-prefeita, Marfisa Galvão.