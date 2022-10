Restaurante e Buffet Pão de Queijo segue com programação normal e cheio de eventos

Lembrando que o funcionamento do restaurante é de segunda a sábado, disponível também por delivery, além de permanecer com seus diferenciais na semana para todos os clientes.

Para você que pretende iniciar a semana no foco, eles já pensam com carinho na sua alimentação: compre o almoço e leve o jantar.

Opção para quem vai fazer pedido em delivery;

Já nas terças-feiras, você indo almoçar no local, a sobremesa é de graça.. uma forma de mimo e gratidão ao público do buffet.

E tem mais… o buffet tem sido sucesso em eventos como casamentos e aniversários, celebrações que marcam a vida de muitos. Sem perder a qualidade, cuidado e atenção, o restaurante vem evoluindo cada vez mais nas ideias ajustadas com uma equipe profissional para melhor proporcionar aos clientes.

Esse mês, além de muitas outras comemorações, a influenciadora digital, Juliana Vellegas, escolheu o Restaurante Pão de Queijo, como um dos responsáveis na cozinha para sua festa de aniversário com cerca de 500 pessoas.

Para ficar por dentro das melhores opções e cardápios, diferenças que fazem você voltar ao local, acesse o Instagram @paodequeijo_restaurante e deixe fazer parte do seu dia-a-dia ou até mesmo do seu melhor dia!!!

LOJA “IBOSS” DENTRO DE UMA UNIVERSIDADE EM RIO BRANCO, VIRA REFERÊNCIA

Uma loja sofisticada, representando os produtos da Apple, diretamente dos EUA, conta com os Iphones, MacBook, Ipad, AirPod e AplleWhat. Serviço totalmente com segurança, qualidade e garantia, além de não descartar a assistência e acessórios para os clientes, ah e entrega pra todo o Brasil, viu?!

Nem o Victor Hugo, Atleta de Futebol, deixou de garantir um dos itens da loja…

Com variedade em cases e claro, trazendo as melhores condições para o cliente adquirir o seu produto, a Iboss tem se tornado uma das favoritas do público. Digitais Influencers, como a Juliana Vellegas, Jéssica Ingred, Rebeca Aguiar e Iasmyne Sampaio, fazem parte do dia a dia do comércio em propagandas e divulgações, atraindo de forma descontraída, os clientes.

O nosso maior “amigo íntimo” é o próprio celular, nele basicamente resolvemos nosso dia inteiro, proporcionando mil e uma possibilidades, e com qualidade sempre é mais prático.

A loja IBOSS fica anexada dentro da Uninorte de Rio Branco, com atendimento totalmente personalizado para você… Para ficar por dentro de todas as novidades, acompanhar a rotina do local, as melhores ofertas, condições, assistência e acessórios, já acessa a rede social @ibossac e solicite já o seu orçamento.. Final de ano já batendo na nossa porta, e não há nada melhor que presentear com qualidade!