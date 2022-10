Torcedor do Flamengo morre enquanto assistia à final da Copa do Brasil em Porto Velho

A Polícia Civil acredita que um infarto fulminante causou a morte de Edmilson, mas apenas um laudo do Instituto Médico Legal (IML) vai confirmara causa do óbito.

O jogo

Após um empate em 1 a 1 com bola rolando, no Maracanã, na noite desta quarta-feira, o Rubro-Negro venceu o Corinthians nos pênaltis no jogo de volta da decisão, depois de empatar sem gols na ida, na Neo Química Arena. Campeão em 1990, 2006 e 2013, o Fla garantiu a conquista em 2022 com um 6 a 5 nas penalidades.

Após Pedro abrir o placar no início do primeiro tempo, o Corinthians empatou na reta final com Giuliano, que saiu do banco de reservas na segunda etapa. Nos pênaltis, o Flamengo chegou a ficar atrás no placar, após Filipe Luís parar em Cássio. Mas se beneficiou com os erros de Fagner e Mateus Vital. Rodinei foi o responsável por converter a cobrança que garantiu a taça.