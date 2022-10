VÍDEO: Em Cruzeiro do Sul, vereador do PP chama eleitores do Bolsonaro de ‘Bolso-Merda’

Um vídeo que circula nas redes sociais em Cruzeiro do Sul, mostra o momento em que o vereador, Leandro Cândido (PP) chamou os eleitores do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro de Bolso-Merda.

O vídeo foi gravado no bairro da Várzea, no último domingo, 03, durante a apuração dos votos. As palavras de baixo calão foram proferidas quando o vereador, juntamente com correligionários, comemorava a virada do candidato Lula, confirmando o segundo turno das eleições presidenciais.

No vídeo gravado e divulgado pelo próprio grupo mostra o vereador Leandro Candido, do PP, na carroceria de um carro, momento em que chama os eleitores de Bolsonaro de Bolso-merda e em seguida incita as demais pessoas a proferirem palavrões contra o presidente.

O vídeo foi enviado a redação do site Juruá24horas por pelo menos 3 apoiadores do presidente pedindo explicações. Nossa equipe procurou o vereador Leandro Cândido, que mesmo sendo do PP, e tendo um posicionamento da direção nacional do partido, disse que em uma democracia cada cidadão deve escolher um lado, e ele escolheu o de Lula.

“Estamos vivendo uma democracia e cada cidadão deve escolher um lado e eu escolhi o meu. Eu sempre defendi um lado e uma bandeira. Eu peço desculpas e perdão por ter extrapolado na minha fala ali no vídeo. Eu fico triste por não ser dois pesos e duas medidas, porque se fosse um bolsonarista fazendo o que eu fiz, acredito que estava tudo bem. Eu tenho um lado e sempre vou defender aquilo que eu luto e acredito”, disse Leandro.

Leandro Cândido já está em seu segundo mandato como vereador em Cruzeiro do Sul pelo partido Progressista.

O vereador cruzeirense que é ligado a uma sigla partidária, e que ao se posicionar publicamente contra o candidato a presidência, acaba indo de encontro ao que foi colocado pelo presidente licenciado do partido e ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

O posicionamento do vereador pode ser caracterizado como quebra decoro parlamentar, cabendo até pedido de cassação, por ofender pessoalmente o chefe do executivo nacional.

Assista o vídeo AQUI!