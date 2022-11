Acre no Catar: influenciadora Jéssica Ingrede chora após vencer votação para ir à Copa

A acreana Jéssica Ingrede está oficialmente no time de criadores de conteúdo do Brasil que irá viajar para a Copa do Catar. Após vencer a primeira etapa e ser selecionada entre 11 mil inscrições, a acreana participou da segunda etapa e foi classificada após votação popular. Jéssica Ingrede foi a única mulher do time selecionado pelo voto na web, a acreana não mediu esforços e contou com apoio dos seus seguidores, amigos e familiares para vencer a votação.

Emocionada, Jéssica já usou diversas vezes as redes sociais para agradecer ao apoio de realizar o sonho de estar em uma Copa do Mundo de Futebol. Em um dos vídeos, a acreana fala da emoção de receber mais de 16 mil votos e ser classificada. Jéssica foi a primeira classificada entre os 6 selecionados.

Jéssica terá a missão de trazer conteúdo popular aos brasileiros pelas redes sociais, essa é ideia da agência Arara e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que irá patrocinar a viagem do grupo de influenciadores para o Catar. Os influenciadores vão produzir conteúdo num espaço reservado e circular pelos locais de jogos e treinamentos.

Além de Jéssica, mais um acreano deve estar no Catar, o goleiro Weverton Pereira pode ser escalado para o time de futebol da seleção brasileira nesta segunda (7). Já estamos na torcida pelos nossos acreanos no Catar!