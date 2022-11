Ao ContilNet, Gladson fala sobre secretariado e mudanças para o próximo mandato

Falta pouco mais de um mês para que o segundo mandato do governador Gladson Cameli inicie no Acre. No dia primeiro de janeiro de 2023, o chefe do executivo tem a missão de governar o Estado por mais 4 anos.

As especulações sobre possíveis mudanças no secretariado que subsidia o trabalho do governador já iniciaram nos bastidores.

Questionado pela reportagem do ContilNet sobre quais serão as mudanças principais adotadas para o próximo mandato e se é possível que novos nomes surjam no cenário, Gladson foi enfático.

“São eles que devem dizer se vão permanecer ou não à frente do cargo, mostrando resultados, apontando conquistas e o melhor que conquistaram como gestores de suas pastas. Sigo com a mesma ideia de que a caneta que nomeia é a mesma que exonera”, destacou.

“Até o momento, tenho trabalhado com uma equipe muito boa, competente e esforçada. O que precisamos fazer é continuar lutando pela melhoria dos serviços e do que ofertamos à população”, continuou.

O governador também foi perguntado sobre possíveis nomes que devem compor o governo a partir do ano que vem, mas preferiu não citar.

“Estamos conversando, sentando para discutir melhorias e agregando quem deseja ajudar o Estado”, finalizou.