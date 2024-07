Narrador chama Lady Gaga de “parça” e web relembra treta entre os dois

Everaldo Marques, narrador do SporTV, voltou a falar sobre Lady Gaga nas redes sociais. Entretanto, muitos usuários aproveitaram a publicação para relembrar a treta entre o jornalista e os fãs da cantora pop.

“E minha parça Lady Gaga está lá, brilhando na Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos”, escreveu EV, como é conhecido, no X, antigo Twitter. O próprio perfil oficial do SporTV aproveitou para brincar com a treta passada: “Ela é o que, Everaldo?”, escreveu.

Em 2017, quando Marques ainda narrava para a ESPN, Lady Gaga foi a atração do intervalo do Super Bowl, a final da NFL. Encantado com a apresentação, ele utilizou o seu bordão mais famoso e a chamou de “ridícula”, que significa algo muito bom, na visão do profissional.

No entanto, muitos fãs da cantora não entenderam a situação e passaram a criticar o narrador. “Palmas, palmas, palmas, o Tocantins inteiro para você, Lady Gaga, você é ridícula”, declarou, indo parar nos Trending Topics do X, antigo Twitter.

Lady Gaga abre Olimpíadas de Paris cantando em francês

A cantora Lady Gaga abriu a cerimônia de abertura da Olimpíadas de Paris 2024, nesta sexta-feira (26/7). Em uma apresentação com penas rosas, na escadaria do Grand Ballet, às margens do Rio Sena, a artista emocionou o público ao cantar o clássico francês Mon Truc en Plumes (Minha coisa de penas, em tradução literal para português), da francesa Zizi Jeanmaire.

“…Gaga oh la la! Nos dê licença enquanto escolhemos nossos queixos do chão. Lady Gaga acabou de nos impressionar com uma deslumbrante performance de cabaré francês na Cerimônia de Abertura em Paris!”, escreveu o perfil oficial das Olimpíadas.

Na web, internautas elogiaram a performance da artista norte-americana. “Aquele número da Lady Gaga nas margens do Sena foi encantador. Foi exatamente o que os americanos acham que acontece em Paris o tempo todo, e eu queria que estivéssemos certos sobre isso”, escreveu uma usuária do Twitter.

Esta não foi a primeira vez que Lady Gaga cantou em francês. A cantora apresentou La Vie en Rose, de Edith Piaf, no filme Nasce uma estrela, em 201