SBT se pronuncia sobre demissão dos funcionários do programa de Eliana

Nesta sexta-feira (26/7), rumores de que os funcionários do antigo programa de Eliana, no SBT, seriam demitidos passaram a circular na web. A apresentadora deixou a emissora de Silvio Santos em junho, após assinar com a TV Globo.

Segundo o colunista Gabriel Perline, alguns colaboradores da loira foram contratos pela Record TV, enquanto outros foram reaproveitados em outras produções do canal e, a maior parte, dispensados.

Ainda de acordo com o jornalista, ao menos quatro ex-produtores de Eliana estão no time do Domingo Record, que será a nova atração da empresa do Bispo Macedo, que pretende tornar Rachel Sheherazade, que comandou a segunda edição de A Grande Conquista, em um fenômeno de audiência.

No entanto, dada a repercussão do assunto, o SBT decidiu se manifestar e colocar um ponto final nas especulações. Num comunicado oficial, divulgado pela assessoria, a emissora negou que tenha ocorrido demissões em massa.

“O SBT esclarece que todos os colaboradores do Programa Eliana foram realocados para diversas produções na emissora, como Domingo Legal, Chega Mais, Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel e outras atrações”, informaram.

A equipe do canal dos Abravanel completou que, somente uma pessoa acompanhou a artista na nova empreitada no grupo Globo: “Com exceção, uma funcionária seguiu sua trajetória com a apresentadora. Isso contradiz o que foi publicado na imprensa nesta sexta-feira (26/7)”.

Chegada na TV Globo

Eliana Michaelichen anunciou que é a nova contratada da TV Globo em uma postagem no Instagram, em conjunto com a emissora. “Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou…”, escreveu ela.

apresentadora publicou um vídeo saindo de casa para trabalhar. Na gravação, ela mostra o crachá da Globo e dá tchau para os filhos, que respondem: “Bom trabalho”.

Como revelado por esta coluna, Eliana fez algumas reuniões para decidir o seu futuro na emissora na última segunda-feira (24/6). Na ocasião, o martelo foi batido e ela assinou o contrato com a TV.

A loira é cotada para integrar o time do Saia Justa, do GNT, além de ter fechado um programa dela nas tardes de sábado da emissora. Eliana também comandará o The Masked Singer Brasil, no lugar de Ivete Sangalo. Fontes da coluna revelaram que a loira já chegou a gravar uma chamada para a atração.