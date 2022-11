Após reivindicação, RBTrans suspende portaria sobre serviço de corrida por aplicativo

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) publicou uma portaria no Diário Oficial do Acre no início do mês, em que normatizava o serviço de transporte por meio de aplicativos na cidade de Rio Branco. Na manhã desta quinta-feira (10), representantes da categoria se dirigiram à Câmara Municipal para reivindicar os direitos.

No final da tarde desta quinta-feira, o superintendente da RBTrans Benício Dias, deu uma notícia que alegrou a categoria. Por meio de um vídeo, Benício informou que a portaria foi suspensa e será encaminhada novamente à Câmara para uma outra análise.

“Nós chegamos em um consenso de que o melhor caminho é a suspensão da portaria, reenviar a legislação de volta para esta Casa para uma reanálise, e daí vão surgir uma reformulação da lei, pertinente ao transporte por aplicativo e vamos achar o melhor caminho para atender essa média de 5 mil pais e mães de famílias que tanto dependem desse transporte alternativo”, informou o superintendente.





A portaria estabelecia que o serviço de transporte por meio de aplicativos seria realizado somente por motoristas que estiverem cadastrados na autarquia municipal. Com as reivindicações, os vereadores e a RBTrans tomaram a decisão de suspensão do documento.

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, N. Lima, os vereadores se reuniram em tribuna popular pela manhã e durante a tarde foi tomada a decisão da suspensão. Segundo o vereador Fábio Araújo, o diálogo foi fundamental, juntamente com a Prefeitura de Rio Branco, através da RBTrans. “Eu quero agradecer a sensibilidade da Prefeitura e agradecer a categoria que veio reivindicar seus direitos”, diz.