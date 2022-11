Blog do Ton: possível ministra do Meio Ambiente defende diálogo com o agro

Cotada como o principal nome para assumir a pasta de Meio Ambiente no novo Governo Federal, a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) disse que ‘o governo Lula precisará conversar com o agronegócio para que pautas ambientais avancem’.

Em entrevista ao UOL, publicada nesta terça-feira (8), a ex-ministra do Meio Ambiente afirmou que o setor não pode “sequestrar” as preocupações econômicas, sociais e ambientais do Brasil.

“Alguns dos setores do agronegócio não podem prevalecer em prejuízo dos interesses estratégicos do próprio setor e do país. Nós não finalizamos o acordo com o Mercosul até agora, que é importante para o Brasil e para a União Europeia, em função desses setores […] Por isso o diálogo e a mediação serão necessários. Se trata de uma transição”, opinou.

Ela acredita que pautas anti-ambientalistas “incompatíveis” com os desejos do futuro governo não devem seguir no Congresso. “Se numa situação de presença do governo Bolsonaro esses projetos não conseguiram andar, isso será ainda mais difícil agora que o atual governo está com o prazo de validade já estabelecido”, comentou.

“O bom senso indica que não se deve fazer isso a toque de caixa. A atitude do deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, de já reconhecer a vitória do presidente Lula, dá uma sinalização de que talvez ele não vá atropelar nenhum processo que não deva ser atropelado. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já vinha ajudando a não permitir, do jeito dele, que esses projetos andassem”, pontuou.

Essa conversa ainda vai render.

Binho Marques

Super acertada a escolha de Binho Marques para fazer parte dos trabalhos de transição do Governo Federal. Com todo o respeito aos demais governadores petistas, Binho foi o melhor deles, além de ter experiência com outras funções técnicas e de gestão.

Daniel Tourinho

O presidente nacional do Agir, Daniel Tourinho, também integra a equipe de transição do Lula. Com atuação 100% independente no Acre, será que a junção com o bloco petista lá fora interfere aqui? Com a palavra, David Hall.

PMRB

Hall: “Isso não interfere na nossa independência e autonomia a nível local. Teremos candidato próprio a PMRB; será o Dimas Sandas”.

Jorge Viana

Por enquanto, Jorge Viana não integra nem as equipes de transição, nem faz parte da lista preliminar dos ‘ministeriáveis’. No primeiro time, está Binho Marques e no segundo, Marina Silva.

Por falar em Marina…

A acreana deu tiro certo ao se lançar deputada federal por São Paulo. Se Jorge tivesse feito igual, não teria problema algum em brigar por ministério. Essa é uma briga de gente grande.

COP

Alguns insiders que transitam em Brasília afirmam que são grandes as chances de Marina ser anunciada ministra durante a COP-27, que acontece no Egito. É esperar para ver, o momento realmente é oportuno.

BR-364

Já ultrapassa 48h o bloqueio na BR-364 que dificulta a passagem de alimentos e combustível para o Acre, estado aliás que deu ampla votação proporcional a Jair Bolsonaro. Eu só quero ver com ‘que cara’ esses manifestantes irão criticar futuros atos de petistas e sindicalistas.

Zona de Integração

A aprovação via Câmara da criação de uma zona de integração entre Brasil e Peru impacta todos os 22 municípios do Acre. Agora, a matéria vai para o Senado Federal.

R$ 52,3 milhões

É o valor do repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para os 22 que aqui estão. Cai dia 10 na conta das prefeituras.

Defesa

A deputada federal Mara Rocha (MDB-AC) pediu ao Ministério da Defesa informações sobre fraudes nas eleições. O ministério nada mais é que uma peça do Governo Federal.

Relatório

O aguardado relatório das Forças Armadas sobre as urnas deve ser entregue ao TSE nesta quarta (9). Que seja entregue brevemente e traga um ponto final à essa novela mexicana.

Bate-rebate

– Condolências aos familiares e amigos do ex-vereador Gilberto Diniz.

– Ele faleceu aos 49 anos em Brasília. Foi bancário, deputado estadual por dois mandatos e passou a ser vereador em Sena.

– Cadê a lista dos vereadores do PSD que serão enquadrados na justiça? (…)

– (…) E será que o PT irá fazer igual?

– Novas nomeações e exonerações no diário desta quarta (9) (…)

– (…) Dessa vez, mudanças nos quadros de diretoria!

– Na Agência de Notícias do Acre, tem uma reportagem muito interessante sobre dicas do Procon para escapar de golpes (…)

– (…) Aliás, apenas uma de muitas boas matérias!

– “Após eleição de Lula, queimadas disparam em redutos bolsonaristas da Amazônia” (…)

– (…) Reportagem do Brasil de Fato que cita o Acre!