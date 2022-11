A Caixa é responsável por diversos pagamentos no Brasil. Esse é o banco escolhido para o repasse do Auxílio Brasil e também de benefício de trabalhadores. Um dos exemplos é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Ele está disponível para todas as pessoas que trabalham com carteira assinada. Assim, ele pode ser sacado em situações pontuais como demissão sem justa causa. Hoje existem outras maneiras de ter acesso ao valor, como o saque-aniversário.