Campeonato Acreano de Futevôlei terá etapa em Cruzeiro do Sul

O presidente da Federação Acreana de Futevôlei, Tiago Nascimento, confirmou para os dias, 25, 26 e 27 deste mês em Cruzeiro do Sul, a 2ª etapa do Campeonato Acreano. A competição vai reunir 66 duplas nas categorias, Misto, Iniciantes, Master e Aberto.

“Fechamos todos os detalhes do evento. Teremos um grande torneio em Cruzeiro do Sul como foi a primeira etapa realizada na AABB”, declarou Tiago Nascimento

Premiação em dinheiro

Segundo Tiago Nascimento, serão distribuídos mais R$ 5 mil em prêmios em todas as categorias.

“Os prêmios em dinheiro estão definidos. As três primeiras duplas de cada categoria vão ser premiadas”, confirmou o dirigente.

