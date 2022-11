Carreta do grupo Irmãos Gonçalves é incendiada e saqueada por bolsonaristas

Uma carreta câmara fria do grupo Irmãos Gonçalves, que estava parada em um bloqueio na BR-364, próximo a entrada de Ariquemes, foi incendiada por manifestantes , que retornaram com uma nova interdição no local.

Outros caminhões do IG que estão na fila, tiveram pneus furados e equipamentos danificados. Uma caminhonete também do grupo foi alvo da ação de vândalos. A câmara fria foi saqueada.

O grupo de choque da Policia Rodoviária Federal desobstruiu a via por volta do meio-dia e seguiu em direção a Ji-Paraná para desobstruir outros bloqueios. Um grupo retomou o bloqueio em Ariquemes.