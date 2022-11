Coluna da Kelly: acreana de 11 anos participa de concurso nacional de beleza em RS

Sugestões: [email protected]

BAILE DO AMARELINHO

Acontece na sexta-feira (4), o Baile do Amarelinho da AABB, com a Banda Karibe. A festa promete tudo de bom como todas as outras realizadas pelo presidente da Associação Banco do Brasil, Walter Luiz. Adquira sua mesa pelo: 98402-2365.

MINI MISS BRASIL

A Miss Acre Teen, Giovana Victoria Almeida, de 11 anos, concorre ao título nacional entre os dias 1 a 4 de dezembro deste ano na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Giovana, antes de ser miss, era modelo da Agência Three Model ,que tem como diretor, Lucas Ly. A acreana tem todo potencial para trazer a coroa.

NOITE DE COROAÇÃO

Na noite da última segunda-feira (24), Celso Missologo coroou 3 misses Acre que representarão o estado nos concursos de beleza nacionais 2023, Miss Acre Teen Maísa Medeiros, que concorre ao título de Miss Brasil Teen, em São Paulo 20/11/22, Miss Acre Beauty Star Andressa Brito, rumo ao reality show house In Paradise, em Alagoas, e Miss Model Teen Acre, Hilary Catriny, concorrente ao título de Miss Model Teen Brasil, em março, na cidade de Curitiba-PR.

Participaram do evento o diretor da agência de modelos three Lucas Ly, Adriano Nobres, diretor da Aster Model School, e o vicemister Brasil FNBI, Simon Araújo.

GLAMOUR

No glamour desta semana, a bela Katrinny Chaves, em ritmo de halloween de espantalho, maquiada por Fatima Lima, na SUAV.

FEIJOADA DO THEODORO

A tradicional e concorrida feijoada do jornalista e colunista social, Luiz Theodoro, acontece no dia 13 de novembro, no Afa Jardim, com a escolha da “Musa da Copa” e atração de Samba Groove. Adquira sua camisa pelo 99215-7857

AUTISMO NA ADOLESCÊNCIA

Esse foi o tema da Roda de Conversa que aconteceu no dia 27 de outubro, no Anfiteatro Garibaldi Brasil, na Ufac. A roda de conversa “Autismo na adolescência” é um evento do programa de extensão da Ufac “ AUTISMO: do lado de dentro do Espectro”. Ele foi idealizado pela servidora Rauana Batalha autista com diagnostico tardio e mãe de autista.

Um dos objetivos principais é dar voz ao autistas, informar e sensibilizar a sociedade acreana a partir do que os próprios adolescentes e jovens autistas pensam, sentem e vivenciam em seu cotidiano.

O autismo em adultos ainda é pouco conhecido.

NIVER

A nail design, Rosangela Nascimento, comemorou a chegada dos 30 anos em uma bela festa no domingo, 30. Parabéns e tudo de melhor em seu novo ciclo.

CINE ARAÚJO

“A Luz do Demônio” está com pré-venda aberta e “Adão Negro” e “As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda” continuam em cartaz

O Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, traz um novo filme para o catálogo e esse é perfeito para os cinéfilos que amam filmes de terror. Em “Convite Maldito”, após um teste de DNA, Evie tem notícias de um primo distante e, melhor ainda, recebe um convite para um casamento luxuoso no campo. No entanto, pouco depois de chegar, Evie descobre a terrível verdade por trás do evento.

Além da estreia, os fãs de Coldplay pode assistir ao show da nova turnê da banda ao vivo nas telas do Cine Araújo. A transmissão ocorreu nos dias 28 e 29 de outubro, respectivamente, sexta e sábado. E não para por aí, Halloween Ends e Sorria também continuam em cartaz.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

SALA 01 – (2D) – AS AVENTURAS DE TADEO E A TÁBUA DE ESMERALDA – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 89 MIN – verificar classificação

SÁB E DOM: 15h30

SALA 01 – (2D) – CONVITE MALDITO – DUBLADO

TERROR – 105 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h15, 19h30 e 21h45

____________________________________

SALA 02 – (2D) – ADÃO NEGRO – DUBLADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

SÁB E DOM: 14h

Diariamente: 16h30, 19h e 21h30

____________________________________

SALA 03 – (2D) – ADÃO NEGRO – DUBLADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

QUI, DOM E SEG: 15h45, 18h15 e 20h45

SEX E SÁB: 15h30, 18h e 20h30

TER: 15h30

SALA 03 – (2D) – LUZ DO DEMÔNIO – DUBLADO

TERROR – 94 MIN – verificar classificação

PRÉ-ESTREIA, TER: 19h e 21h

____________________________________

SALA 04 (2D) – ADÃO NEGRO – DUBLADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

QUI, DOM, SEG, TER E QUA: 15h, 17h30 e 20h

SEX E SÁB: 15h e 22h

SALA 04 – (2D) – SHOW COLDPLAY – Live Broadcast

150 MIN

DIAS 28 E 29/10/22, SEX E SÁB: 19h

____________________________________

SALA 05 – (2D) – ADÃO NEGRO – DUBLADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

QUI A DOM: 14h30

SALA 05 – (2D) – ADÃO NEGRO – DUBLADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h e 19h30

SALA 05 – (2D) – ADÃO NEGRO – LEGENDADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

Diariamente: 22h

____________________________________

SALA 06 – (2D) – HALLOWEEN ENDS – DUBLADO

TERROR – 111 MIN – verificar classificação

QUI A SEG: 14h30

TER: 15h15

SALA 06 – (2D) – SORRIA – DUBLADO

TERROR – 115 MIN – verificar classificação

QUI A SEG: 16h45

TER: 17h30

SALA 06 – (2D) – CONVITE MALDITO – DUBLADO

TERROR – 105 MIN – verificar classificação

QUI A SEG: 19h

SALA 06 – (2D) – ADÃO NEGRO – DUBLADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

QUI A SEG: 21h15

SALA 06 – (2D) – A LUZ DO DEMÔNIO – DUBLADO

TERROR – 94 MIN – verificar classificação

PRÉ-ESTREIA, TER: 19h45

SALA 06 – (2D) – A LUZ DO DEMÔNIO – LEGENDADO

TERROR – 94 MIN – verificar classificação

TRICAMPEÃO DA LIBERTADORES

Flamengo conquistou o título de tricampeão no sábado (29) em um belo jogo que aconteceu no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador.

