Criança é atropelada por moto e depois por carro em Rio Branco e fica em estado gravíssimo

Um estudante de 11 anos ficou gravemente ferido após ser vítima de dois acidentes ao mesmo tempo, na noite desta terça-feira (1), na Rua Rio Grande do Sul, próximo à Secretária Estadual de Educação, no bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o menino de 11 anos é estudante da Escola Serafim da Silva Salgado e estava voltando para casa, quando tentou atravessar a Rua Rio Grande do Sul fora da faixa de pedestre que fica a cerca de 15 metros.

Segundo o motociclista, Anazonis Souza da Silva, de 23 anos, que trafegava no sentido bairro-centro, o condutor de um carro acabou freando para dar passagem ao menino de 11 anos.

Porém, Anazonis tentou desviar do carro e, acabou batendo, na criança que ficou caída no asfalto. No mesmo momento, outro carro modelo acabou passando com as rodas por cima da vítima, que teve um traumatismo craniano encefálico (TCE) de natureza gravíssima e três costelas quebradas, tendo um “pneumotórax” sendo necessário fazer um dreno no pulmão. Após o acidente, o condutor do carro fugiue o motociclista Anazonis permaneceu no local e acionou uma ambulância e a polícia.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local prestando os primeiros socorros à criança, que foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo. Já Anazonis foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, com uma fratura no ombro e várias escoriações pelo corpo.

O Policiamento de Trânsito também esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia criminal. A motocicleta foi retirada por um familiar de Anazonis e levada para a residência do motociclista.