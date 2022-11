Empresa usa meteorologia para elaborar planos de atuação de acordo com a criticidade dos temporais

A Energisa realizou hoje, quarta-feira (09), o primeiro “Seminário de Contingência” que mostrou como as mudanças climáticas afetam os trabalhos da empresa, principalmente nos períodos de temporais, com ventanias e descargas atmosféricas. Para se ter uma ideia, no período de chuvas, o número de ocorrências registrado na empresa chega a ser cinco vezes maior do que em dias normais. O evento, destinado a jornalistas da capital, reuniu engenheiros da companhia e contou também com a participação de representantes da Defesa Civil e de meteorologista do Grupo Storm.

O gerente de Operações da Energisa no estado, Carlos Alexandre de Oliveira, responsável pelas equipes que atuam diretamente nas ocorrências de falta de energia, explicou a estratégia de atuação para reduzir os impactos dos temporais como o trabalho preventivo de poda de árvores próximas às redes de energia e manutenção. “Também traçamos planos de atuação de acordo com a criticidade do cenário provocado pelas chuvas como, por exemplo, o aumento da quantidade de equipes de plantão na região e disponibilidade de materiais como postes e cabos em pontos com histórico de maior ocorrência”, explicou Oliveira.

O Grupo Storm é o responsável por monitorar o clima e emitir para a Energisa alertas trimestrais, semanais e diários sobre a situação climática. De acordo com o doutor em Ciências Atmosféricas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Osmar Pinto Junior, a previsão para novembro, dezembro e janeiro de chuvas acima da média, ainda com reflexos do La Niña.

Já o representante da Coordenação Estadual da Defesa Civil, Tenente Coronel Jaime Fernandes da Silva, explanou sobre a importância dos trabalhos preventivos e da parceria com a empresa. “A ação conjunta é fundamental para atingirmos os melhores resultados neste período chuvoso. Essa união representa a valorização da vida. Especialmente, a ação da população que deve estar atenta as orientações com a segurança”, comentou. Ele alertou ainda para que a população sempre busque informações nos canais de atendimento oficiais dos órgãos públicos.