Energisa reforça equipes para atuação durante o Enem

De Norte a Sul do estado, mais de 22,1 mil acreanos devem participar das provas do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem nos próximos domingos, dias 13 e 20 de novembro. E, para que a única preocupação dos participantes seja chegar antes dos portões fecharem, a Energisa Acre coloca em prática um planejamento especial para garantir o fornecimento de energia nas cerca de 106 instituições em 17 municípios de ensino que sediarão as provas.

O plano de atuação do Enem conta com reforço das equipes de campo, distribuição estratégica do quadro operacional, além da identificação diferenciada – no mapa do Centro de Operação Integrado da Energisa – dos colégios e instituições de ensino onde as provas serão aplicadas. Tudo será monitorado em tempo real pelos operadores do sistema, que vão manter contato direto com os eletricistas nas ruas e call center.

A Energisa orienta aos clientes a informarem ocorrências de falta de energia por meio dos canais digitais. O atendimento é disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Pelo aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular), Agência Digital pelo site energisa.com.br e atendente virtual pelo WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br .