Franciney Melo (PP) é reeleito presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul

Aconteceu na noite desta quinta-feira (17), a eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, para o biênio 2023-2024. Franciney Melo (PP) venceu o vereador Antônio Cosmo (MDB) e garantiu sua reeleição.

Como já havia sido informado, Franciney manteve a mesma mesa diretora de sua primeira gestão: Clerton Souza como vice-presidente, Elter Nóbrega como primeiro secretário, Cristiano Rodrigues como segundo secretário e Noeca Miranda como suplente.

Segundo o vereador Franciney vários embates foram enfrentados e superados em sua primeira gestão, mas acredita que os objetivos foram alcançados. “Ao final desse período e reinício de um novo ciclo, não poderia deixar de registrar os vários embates que enfrentamos e os superamos com a certeza que oferecemos à essa importante Casa de Leis, uma ação administrativa profícua e politicamente coerente com o desejo do povo

cruzeirense. Com a certeza que os objetivos estabelecidos foram alcançados com a responsabilidade que o cargo nos exigiu”, disse.

Ele agradeceu aos seus aliados e até os seus adversários, segundo ele, todos foram compreensivos e solidários nos momentos de dificuldades. E disse ainda que esta ainda mais disposto para o novo biênio. “Para esse próximo biênio estaremos ainda mais dispostos ao trabalho e na busca constante de bem representar a população, mantendo sempre o senso de responsabilidade, justiça e concórdia com o executivo municipal”, finalizou.