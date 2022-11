Gretchen bate-boca na porta de casa e explica motivo: veja o vídeo

O nome de Gretchen começou a circular em páginas de fofoca nesta quinta-feira (3/11), junto de um vídeo onde a cantora arma um barraco na porta de uma borracharia. Ao lado do marido, Esdras de Souza, a Rainha do Rebolado briga com um homem.

O vídeo, divulgado pela página Tapa na Fofoca, mostra a cantora reclamando com o homem na porta de sua casa, em Belém. Ela aponta que o rapaz parou seu veículo em um espaço irregular. Veja: View this post on Instagram A post shared by TAPANÃ FOFOQUEI (@tapana_fofoquei) Ao colunista Lucas Pasin, do UOL, Gretchen explicou que o homem desrespeitou seu marido: “Esse cara que está em pé reclamando desrespeitou meu marido. Eu chamei a SEMOB [Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana] porque ele quis ficar parado em frente a minha garagem, disse que não ia sair e pronto.” Gretchen explica situação No vídeo, Gretchen ainda fala que é amiga dos funcionários da borracharia, mas cita que eles também estacionavam na frente de sua casa. “Eles costumavam mesmo parar lá, mas agora não deixam, estão legais e corretos. Quem parou foi esse cara, que além disso ainda desrespeitou o Esdras. Chamei o órgão do governo e ele foi multado”, completou a cantora. “O homem disse que o Esdras poderia fotografar que ele não estava nem aí. Chamei o SEMOB e ele seguiu desrespeitando. Ninguém desrespeita meu marido”, finalizou Gretchen.