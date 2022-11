Influenciadora acreana testa positivo para a Covid e desabada: “voltou o surto”

A influenciadora Pamela Kelly anunciou em suas redes sociais que testou positivo para a Covid-19. Nesta quarta-feira (16), a acreana desabafou com seus 248 mil seguidores sobre os diagnósticos e o aumento de casos no Acre.

De acordo com a influenciadora “A Upa tá lotada, tanto criança quanto adulto, muita gente com Covid, todo mundo agora na Upa tá usando máscara, todo mundo voltou a usar máscara, todo mundo que entrava eles estavam dando máscara, voltou o surto”, contou Pamela nos stories.

Pamela também refletiu sobre os jogos da Copa do Mundo e as reuniões para assistir os jogos. Em legenda no vídeo, a influenciadora escreveu: “Já tô pensando na Copa. Agora não sei se vou sair de casa”.

A influenciadora, no entanto, afirmou que está se sentindo bem e já foi medicada.

Veja o vídeo na íntegra: