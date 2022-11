Jovem é ferido com sete disparos de arma de fogo, na Baixada da Sobral

O jovem João Paulo Lacerda Miller, 21 anos, foi ferido a tiros na tarde deste domingo (6), na Travessa Ramos Ferreira, no bairro Pista, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, João Paulo estava participando de uma bebedeira desde a noite de sábado (5), já na tarde deste domingo, a vítima estava reunida com amigos na frente de uma residência, quando foi surpreendida por um criminoso que deixou uma motocicleta modelo Titan de cor preta na esquina da rua e foi andando até os jovens.

De posse de uma arma de fogo, o bandido efetuou sete disparos somente contra João Paulo, que ainda conseguiu correr e se esconder embaixo de uma casa de madeira, mesmo assim, o rapaz foi atingido por cerca de cinco projéteis, dois pegou nas costas, um na perna, um nas nádegas e um no braço. Os amigos de João Paulo correram e não foram atingidos pelos tiros. Após a ação, o bandido fugiu do local.

Moradores prestaram os primeiros socorros tentando estancar o sangue e acionaram a polícia e ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou um ambulância de suporte básico que verificou a gravidade das lesões provocadas pelos tiros, e pediu apoio da ambulância de suporte avançado para ajudar estabilizar a vítima e encaminhar ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais militares do 1° Batalhão também estiveram no local, colheram informações do criminoso e realizaram ronda na região, mas não tiveram êxito em prender o autor do crime.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado por agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).