Kat Torres, Letícia Maia e Desirrê Freitas estão presas em cadeia dos EUA

Estão detidas no Condado de Cumberland, na Carolina do Norte, a modelo e influencer Kat Torres, a mineira Letícia Maia e a paulista Desirrê Freitas. O nome do trio consta na lista de detentos da cadeia do município de cerca de 300 mil habitantes nos Estados Unidos, porém, o motivo da prisão das brasileiras ainda não foi confirmado à reportagem de O TEMPO pelas autoridades competentes.

O trio virou notícia no mês passado depois da família de Letícia, que vive em Perdões, no Sul de Minas, registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. Essa hipótese, inclusive, já foi descartada pela Polícia Civil.

A informação da prisão das jovens também foi confirmada pela mãe de Letícia. “Estão presas, as três, mas ainda não sabemos o motivo. Estou muito preocupada. O último contato que tivemos foi dia 14 de outubro, quando foi exposto uma conversa minha com a Letícia nas redes sociais. Acredito que foi a Kate quem publicou”, disse a mãe da jovem. A última postagem feita por Letícia nas redes sociais foi há sete dias.

No site do presídio de Cumberland, foi possível confirmar que as três brasileiras deram entrada na unidade na quarta-feira (2) em horários diferentes, mas com pouquíssima diferença, com uma variação de 30 minutos entre elas. Não consta data de saída, o que indica que elas seguem detidas.

Nos últimos dias, Kat chegou a publicar vídeos em que dizia que o seu marido teria surtado e, com uma faca, cortado o próprio pescoço e as mãos. Ela também disse que o homem, que é norte-americado, estaria internado em uma clínica, mas que já estaria melhor.

Desde estas publicações, o trio sumiu e algumas páginas foram removidas do Instagram, até que, nesta quinta-feira (3), surgiu a notícia da prisão das brasileiras.

Entenda o caso

Desde meados do mês, uma história no mínimo confusa tomou conta da mídia e das redes sociais. A polêmica envolve as famílias de duas brasileiras que acusam a influenciadora, modelo e autointitulada bruxa e hipnoterapeuta Kat Torres de participar de um esquema de tráfico humano para prostituição nos Estados Unidos.