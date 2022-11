Ministra do Meio Ambiente: Marina Silva já é dada como certa em lista informal

Uma lista preliminar com nomes de possíveis ministros do Governo Lula já circula na capital federal. O site O Antagonista divulgou uma relação com diversos nomes, entre eles, o da acreana Marina Silva, que já foi ministra desta mesma pasta e também senadora da República.

Nessa lista, outros nomes como o do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, da ex-candidata à presidência Simone Tebet, Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad e Guilherme Boulos também aparecem na relação.

Segundo a lista, Geraldo Alckmin ficaria com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Simone Tebet com Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Gleisi Hoffmann com a Casa Civil, Fernando Haddad ficaria com o Ministério da Fazenda e Guilherme Boulos para o Ministério das Cidades.

A futura primeira-dama, Janja Lula da Silva, assumiria a Secretaria de Políticas para as Mulheres e para o Ministério dos Povos Originários, aparece o nome da líder indígena Sônia Guajajara. A acreana Marina Silva aparece como possível ministra do Meio Ambiente, cargo que já assumiu entre 2003 a 2008, no primeiro mandato de Lula.

Confira a lista:

Advocacia-Geral da União

Luiz Carlos Rocha

Banco Central do Brasil

Campos Neto

Casa Civil

Gleisi Hoffmann

Controladoria-geral da União

Manoel Caetano

Gabinete de Segurança Institucional

Tarso Genro

Ministério da Justiça

Flávio Dino

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Simone Tebet

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Márcio França

Ministério da Cultura

Bela Gil

Ministério da Defesa

Aldo Rebelo

Ministério da Educação

Aloizio Mercadante

Ministério da Fazenda

Fernando Haddad

Ministério da Integração Nacional

Alexandre Kalil

Ministério da Previdência Social

Paulinho da Força

Ministério da Saúde

Adriano Massuda

Ministério das Cidades

Guilherme Boulos

Ministério das Comunicações

Leonardo Attuch

Ministério das Relações Exteriores

Celso Amorim

Ministério de Minas e Energia

Jorge Samek

Ministério do Desenvolvimento Agrário

João Pedro Stédile

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Rui Costa

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Geraldo Alckmin

Ministério do Esporte

Raí

Ministério do Meio Ambiente

Marina Silva

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Márcio Pochmann

Ministério do Trabalho e Emprego

Carlos Lupi

Ministério do Turismo

Marta Suplicy

Ministério da Infraestrutura

Washington Quaquá

Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Marco Aurélio Carvalho

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República

Marco Aurélio Santana

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

André Janones

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República

Carol Proner

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

Benedita da Silva

Secretaria de Políticas para as Mulheres

Janja Lula da Silva

Ministério dos Transportes

Jilmar Tatto

Secretaria de Relações Institucionais

Luciana Santos

Secretaria-Geral da Presidência da República

Gilberto de Carvalho

Ministério dos Povos Originários

Sônia Guajajara

Petrobras

Guilherme Estrela

EBC

Juca Kfouri

Itaipu Binacional

Roberto Requião

Polícia Federal

Jorge Chastalo Filho

Banco do Brasil

Márcio França