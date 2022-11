Morador em situação de rua morre após ser atropelado por caçamba em avenida de Rio Branco

Um morador em situação de rua ainda não identificado morreu vítima de atropelamento na madrugada desta quinta-feira (9), no cruzamento entre a Avenida Getúlio Vargas e a Nações Unidas, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, um motorista também não identificado trafegava em uma caçamba, de cor vermelha e placa MZQ-9051, no sentido bairro-centro, quando foi surpreendido por um morador de rua que tentou atravessar a Avenida Getúlio Vargas e se jogou na frente do veículo. Após o acidente, o motorista ficou no local e ligou para uma ambulância e a polícia.

No impacto, o morador de rua morreu devido um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) e teve diversas fraturas espalhadas pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram ao local, a vítima já estava sem vida.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito foram acionados e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Enquanto a perícia chegava ao local, o motorista passou mal e foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco, com a pressão alta.

O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para serem realizados os exames cadavéricos.

Após os trabalhos da perícia, o veículo foi liberado e a pista foi desobstruída para o tráfego. O motorista foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para prestar esclarecimentos para a autoridade policial.