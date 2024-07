Ministro Luís Roberto Barroso recebe as mais altas homenagens do Governo e da Justiça acreana

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, durante agenda institucional em Rio Branco, no Acre, nesta quarta-feira (24), foi homenageado com as mais altas honrarias do Governo do Estado e do Poder Judiciário Acreano.

O ministro recebeu das mãos do governador Gladson Cameli, a insígnia da Ordem da Estrela do Acre, no Grau Gran Cruz.

Barroso também foi agraciado com maior honraria da Justiça do Acre, a insígnia da Ordem do Mérito Judiciário, durante a sessão solene no Pleno, no Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

A ordem é uma distinção conferida a pessoas físicas ou jurídicas que, por serviços ao Estado, ou mérito excepcional, tornem-se dignas do reconhecimento do povo acreano.

Essa distinção é concedida por decisão unânime dos membros do Conselho da Ordem do Mérito Judiciário acreano em diferentes graus, reconhecendo assim a excelência e relevância do trabalho do ministro para o Judiciário brasileiro.

Agradecendo as homenagens, o ministro disse que cumpre ‘a missão da vida’ dele a frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça.

“Homenagem é sempre bom. Em vida é melhor ainda, que a gente pode repartir com os filhos, contar para os amigos. Eu preciso dizer que eu cumpro a missão da minha vida. Evidentemente eu gosto de homenagens, de elogios, presto atenção nas críticas. Mas nada me desvia do caminho que eu acho que a gente deve seguir para fazer um país melhor”, disse.

A cerimônia teve a presença dos desembargadores da corte do TJAC, além do promotor-geral de Justiça do Acre, Danilo Lovisaro, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Gonzaga e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Acre, Rodrigo Aiache.