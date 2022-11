Morte de vereador no Acre, casal sequestrado, cantora em feat nacional e mais: veja as mais lidas

SEGUNDA-FEIRA

Homem sofre mal súbito enquanto trabalhava em obra e morre em Rio Branco

Um trabalhador da construção civil, de 55 anos, morreu ao sofrer um mal súbito no local onde estava trabalhando, na manhã desta segunda-feira (7), em Rio Branco.

Pessoas que estavam no local, acionaram o Corpo de Bombeiros que enviou uma guarnição do 3° Batalhão para realizar a remoção do corpo do trabalhador, que segundo informações, trabalhava normalmente na construção quando passou mal, deitou e acabou falecendo. LEIA MAIS.

Rei da soja, Jorge Moura, e fazendeiro Henrique Neto são financiadores de manifestações no Acre, diz STF

Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal Federal (STF), onde ordena que a Polícia Militar faça a imediata liberação do tráfego de veículos na Rua Colômbia e vias adjacentes, no bairro Bosque, nas proximidades do 4ºBIS, em Rio Branco, ele fixa multa no valor de R$ 100 mil para os veículos que obstruem as vias citadas e ainda os financiadores do movimento golpista.

De acordo com o documento, o “rei da soja”, Jorge Moura e o também agricultor Henrique Neto, da fazenda Nictheroy, no município de Senador Guiomard, um dos maiores produtores de milho do estado, são os principais responsáveis pelos atos no Acre e por isso, também devem ser multados em R$ 100 mil, caso o movimento persista: “Requer a aplicação da multa também a pessoas que aponta como financiadores das atividades ilícitas em curso nas adjacências do 4º Batalhão de Infantaria de Selva, o qual nomeia e qualifica: Jorge José De Moura e Henrique Luis Cardoso Neto”. LEIA MAIS.

TERÇA-FEIRA

Aos 52 anos, Sinhasique posa de biquíni e põe corpão ‘pra jogo’: “Exibida? Sou mesmo”



Feliz da vida, a jornalista e radialista Eliane Sinhasique encantou seus seguidores nas redes sociais ao aparecer em um clique de biquíni nesta segunda-feira (7). Curtindo uma praia no Ceará, a jornalista de 52 anos apareceu de biquíni laranja, mostrando o corpo torneado e a barriga sequinha.

Sem maquiagem e sem edições, a foto ao natural deixou em evidência a beleza da jornalista que alfinetou a inveja: “Exibida? Eu? Sou mesmo! Mas, confesso que cortei a metade dessa imagem para não mostrar todo o meu corpo depois de alguns comentários que destilavam veneno e inveja (dava pra sentir nas palavras escritas ) e só para não deixar mais ninguém sem dormir, com raiva do meu “exibimento”, (porque eu só quero o bem para as pessoas), não vou me exibir inteira, só pela metade!

O que você faria se te criticassem por ser exibida??? Hahahahaha. LEIA MAIS.

Morre o vereador Gilberto Diniz, após cirurgia no coração em Goiânia

O vereador de Sena Madureira, Gilberto Gil Gouveia Diniz (MDB), que passou por uma cirurgia no coração na manhã desta terça (8) morreu em Goiânia, capital de Goiás.

Gilberto Diniz, que era bancário e professor de matemática, foi deputado estadual por dois mandatos, pelo PTdoB (que mudou o nome para Avante), entre 2006 e 2014. Em 2020, Diniz foi eleito vereador em Sena Madureira pelo MDB. Este ano concorreu ao cargo de deputado estadual, mas não teve votos suficientes para se eleger.

QUARTA-FEIRA

Vídeo: casal sequestrado em Rondônia é resgatado no Acre após perseguição policial

Um casal que havia sido sequestrado no Distrito de Extrema (RO), a 180 quilômetros de Rio Branco, foi resgatado na madrugada desta terça-feira (8) pelo Grupo Especial de Fronteira do Acre (Gefron-AC) prendeu um indivíduo e resgatou.

Na operação, houve perseguição após os acusados furarem o bloqueio do Gefron no posto fiscal da Tucandeira, distante 119 quilômetros da capital acreana, e perderem o controle do veículo, alguns quilômetros depois. LEIA MAIS.

Influenciadora acreana mostra ‘macaca’ invadindo cozinha no café da manhã; assista

A influenciadora Katyana Aguiar compartilhou com seus seguidores uma visita inusitada no café da manhã em sua residência, no município de Tarauacá: a visita da macaca ‘Chica’. A coluna Douglas Richer do ContilNet, conversou com a influenciadora na manhã dessa sexta-feira (4), que compartilhou um vídeo do animal em sua casa. No vídeo, Katyana conta que o barulho das xicaras atrai a convidada: “Quando ela escuta o barulho do xicara em contato com o pires de manhã, ela já corre. LEIA MAIS