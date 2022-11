Musa do Onlyfans promete foto íntima a jogadores que marcarem gol

“É uma grande brincadeira que envolve o meu trabalho como produtora de conteúdos e uma forma de incentivo. O que vale é a torcida e o resultado positivo”, explica ela.

Além da foto circular pelos grupos gratuitos do Telegram, Daiane prometeu também que vai enviar as fotos até para os jogadores comprometidos.

Veja:

🇧🇷🥅⚽️ Depois de tanta repercussão com a ideia de mandar um "nude" a cada gol do Brasil, agora na partida contra a Suíça o jogador do Brasil que marcar também vai receber um nude no direct. Se ele vai ver, é decisão dele! hahaha

Tudo pelo Hexa!#FifaWorldCup#CopadoMundo

— daianetomazoni (@tomazonidaiane) November 28, 2022