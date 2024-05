Previsão do Tempo em Rondônia: possibilidade de chuvas isoladas nesta quinta-feira

De acordo com o departamento de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), nesta quinta-feira (02), Rondônia pode esperar mudanças climáticas. Com o enfraquecimento do sistema de alta pressão e a intensificação da convergência de umidade, o Norte e Oeste do estado apresentarão céu variando de claro a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas.

No Centro-Sul rondoniense, o cenário será de céu entre claro e parcialmente nublado, porém, sem previsão de chuvas. As temperaturas também apresentarão variações. Em Porto Velho, os termômetros oscilarão entre 24°C e 33°C, enquanto em Parecis a variação será de 23°C a 33°C. Já em Pimenta Bueno, o céu deverá permanecer claro a parcialmente nublado, com mínima de 24°C e máxima de 35°C.