Gladson oficializa doação de imóvel para a construção de mais de 200 casas no Marielle Franco

Nesta quarta-feira (2), o governador Gladson Cameli oficializou a doação da aérea para a Associação Esperança de Um Novo Milênio, responsável pela ocupação Marielle Franco, construir 226 unidades habitacionais, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida na modalidade entidades. Ao todo, o investimento para a construção das casas deve chegar a R$ 33 milhões.

O terreno tem uma área total de 29 mil², com perímetro de 756,59m, localizada na Estrada Raimundo Irineu Serra, no bairro Tancredo Neves. Serão construídos 98 casas e 128 apartamentos.

A modalidade entidades do programa social do governo federal prevê a concessão de financiamentos a famílias de baixa renda, com participação de entidades privadas sem fins lucrativos, e que estejam habilitadas para a construção de unidades habitacionais.

Em entrevista, o governador voltou a agradecer ao presidente Lula pelo projeto.

“Nós estamos cumprindo um acordo daquilo que foi combinado. É um projeto que vai servir de modelo para outros estados, onde a comunidade te ajuda. Aqui mostra uma união do Poder Público e com a sociedade”.

Boa parte da população beneficiada com as casas ficaram dias acampadas no hall de entrada da Assembleia Legislativa do Acre, em razão da desocupação de uma aérea no bairro Tancredo Neves. A construção das unidades habitacionais faz parte de um acordo entre o governo do Estado e os representantes da comunidade.

Agora, o estado irá propiciar ajuda para a Associação na elaboração dos projetos, viabilizando, perante aos órgãos, as aprovações. Além disso, ficará por conta da Sehurb também, fornecer os projetos arquitetônicos das Unidades Habitacionais Térreas e dos Blocos de apartamentos. Disponibilizando, também, a topografia,

sondagem e apoio do corpo técnico do Estado.

“O governo tem ajuda com a assistência técnica e estamos avançando. A previsão de contratação da entidade é de 6 meses e pegar esse recurso junto ao governo federal”, explica o secretário de Habitação, Egleuson Santiago.